Несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание Талибана почти через три года после падения предыдущей власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что дипломаты Италии и разведслужбы в течение нескольких последних недель проводили миссию в Кабуле. Министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил, что посол Рима, который сейчас находится в Катаре, посетил и Кабул.

Мы работаем над этим. Наш посол совершил миссию. Есть проблемы с правами человека. Решение очень сложное, оно требует времени

- сказал он в интервью в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Однако, французские, немецкие и британские официальные лица заявили, что планов немедленно восстанавливать свои миссии в Кабуле нет. Сейчас в стране нет ни одного европейского посольства.

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В то же время, высокопоставленный европейский дипломат сказал, что среди официальных лиц в Брюсселе изменилось мнение о необходимости физического присутствия в стране для реализации проектов развития, защиты прав женщин и установления стратегического присутствия.

В Германии власти публично обсуждают, как вернуть афганских искателей убежища, которые совершили преступления или являются осужденными террористами. Сейчас такие лица не могут быть депортированы обратно в страну, поскольку Германия не имеет дипломатических отношений с режимом Талибана.

Французский чиновник подтвердил, что пока нет планов по возобновлению работы посольства, но сказал, что этот вопрос со временем будет рассмотрен. Нынешняя ситуация с нулевым присутствием на местах не может сохраняться бесконечно, добавил он.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества и развития Великобритании заявило, что "рассмотрит вопрос об установлении дипломатического присутствия в Афганистане, как только это позволит ситуация с безопасностью и политическая ситуация".

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США не намерены политически признавать Талибан или вновь открывать посольство в Кабуле. Чиновник добавил, что США четко дали понять талибам, что все еще существуют проблемы - в первую очередь, справедливое отношение к женщинам и девушкам - которые мешают им двигаться в этом направлении.

Добавим

Западные страны, в том числе США, покинули Афганистан после поспешной эвакуации граждан и сотрудников служб безопасности в 2021 году, когда Кабул перешел в руки талибов, которые десятилетиями вели повстанческое движение после того, как потеряли власть в 2001 году. По оценкам Института Ватсона при Браунском университете, в войне погибло по меньшей мере 70 тыс. гражданских лиц.

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