российский диктатор Владимир Путин назвал радикальное исламистское движение "Талибан", союзником России "в борьбе с терроризмом". Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники в борьбе с терроризмом - сказал Путин.

Справочно

Хотя правительство талибов официально не признано Россией и другими странами мира, представителей талибов регулярно приглашают в Россию на различные мероприятия. В российском МИДе недавно высказались в поддержку идеи снятия с "Талибана" статуса террористической организации.

Напомним

россия заявила, что группировка "Вилаят Хорасан" так называемого "Исламского государства" координировала теракт в "Крокус Сити Холле" под Москвой через интернет из афганско-пакистанского региона.