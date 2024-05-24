В рф заявили, що за терактом у "Крокус Сіті Хол" стоїть "Ісламська держава"

У п'ятницю росія вперше заявила, що угруповання "Ісламська держава" координувало березневий напад на концертний зал "Крокус Сіті Хол" під москвою. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ та France24.

Деталі

Голова фсб олександр бортніков заявив, що "підготовка, фінансування, атака і відступ терористів координувалися через інтернет членами провінції Хорасан (ІД-К)", яка є відгалуженням ІД, що діє в Афганістані та Пакистані.

Встановлено, що підготовчі дії, фінансування, напад і відхід терористів координувалися через інтернет членами угруповання "Вілаят Хорасан", які перебували в афгано-пакистанській зоні. Двоє з чотирьох учасників нападу прибули в Росію з Туреччини незадовго до теракту - сказав бортніков на засіданні ради керівників органів безпеки і спецслужб (сорб) держав-учасниць СНД.

За словами бортнікова, загалом у справі про теракт затримано вже понад 20 осіб, включно з виконавцями та пособниками.

При цьому, своїх заявах у п'ятницю, бортніков повідомив, що начебто "після завершення теракту терористи отримали чіткі вказівки рухатися в бік українського кордону".

Довідка

У концертний зал "Крокус Сіті Холу" під москвою, 22 березня 2024 року, увірвалися озброєні люди в камуфляжі, далі стався підпал будівлі.

Більше десятка підозрюваних були заарештовані, в тому числі четверо нападників, які є вихідцями з центральноазіатської країни Таджикистану.

Сполучені Штати заявили, що на початку березня публічно і приватно попередили росію про те, що екстремісти планують напад на концертний зал у москві.

Неназвані представники американської розвідки заявили американським ЗМІ після масового вбивства, що вони попередили рф, що ІД планує напасти саме на "Крокус Сіті Холл". Але ці попередження рф відкинула. За три дні до нападу президент путін звинуватив Вашингтон у "шантажі" і спробі "залякати" росіян.

NYT: офіційні особи США підтвердили: за терактом у Москві стоїть ІДІЛ