В пятницу россия впервые заявила, что группировка "Исламское государство" координировала мартовское нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" под Москвой. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и France24.

Детали

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что "подготовка, финансирование, атака и отступление террористов координировались через интернет членами провинции Хорасан (ИГ-К)", которая является ответвлением ИГ, действующим в Афганистане и Пакистане.

Установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан", которые находились в афгано-пакистанской зоне. Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб (сорб) государств-участников СНГ.

По словам Бортникова, всего по делу о теракте задержаны уже более 20 человек, включая исполнителей и пособников.

При этом, в своих заявлениях в пятницу, бортников сообщил, что якобы "после завершения теракта террористы получили четкие указания двигаться в сторону украинской границы".

Справка

В концертный зал "Крокус Сити Холла" под москвой, 22 марта 2024 года, ворвались вооруженные люди в камуфляже, далее произошел поджог здания.

Более десятка подозреваемых были арестованы, в том числе четверо нападавших, которые являются выходцами из центральноазиатской страны Таджикистана.

Соединенные Штаты заявили, что в начале марта публично и частным образом предупредили Россию о том, что экстремисты планируют нападение на концертный зал в москве.

Неназванные представители американской разведки заявили американским СМИ после массового убийства, что они предупредили рф, что ИГ планирует напасть именно на "Крокус Сити Холл". Но эти предупреждения рф отвергла. За три дня до нападения президент Путин обвинил Вашингтон в "шантаже" и попытке "запугать" россиян.

NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ