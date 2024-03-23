NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ

В США подтвердили информацию, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. Информацию также подтверждает CBS News со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

Американский чиновник сообщил CBS News, что США располагают разведданными, которые подтверждают заявления Исламского государства об ответственности за теракт в "Крокусе", и они не имеют оснований сомневаться в этих утверждениях пишет CBS.

The New York Times сообщает, что США предупреждали об угрозе терактов в России не только публично 7 марта, но и в частном порядке российских чиновников.

Дополнение

В марте США собрали разведданные о том, что "Исламское государство" планирует теракт в России. Один из американских чиновников сообщил, что члены ИГИД активно действуют в России.

Как заявил аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой компании по безопасности Soufan Group Колин Кларк, члены ИГИЛ считают, что на руках Путина кровь мусульман, имея в виду войны России в Чечне, Сирии и Афганистане.

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