Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве
Киев • УНН
Жены мобилизованных российских солдат отменили запланированный на 9 марта митинг в Москве из-за сообщений о возможных терактах в городе.
Участницы движения жен мобилизованных "Путь домой" сообщили об отмене запланированной на 9 марта акции из-за сообщений о возможных терактах. Об этом говорится в телеграмм-канале движения, передает УНН.
Детали
"Все СМИ пестрят о возможных терактах. Официальных сообщений от российских служб мы не видели, но предлагаем поберечься, завтра отдохнуть".
В Москве жены мобилизованных из движения "Путь домой" каждую субботу возлагают цветы к Вечному огню у стен Кремля, требуя демобилизации. Акции также проходят в регионах.
Контекст
Ранее посольство США сообщило о возможных терактах в Москве, заявив, что они могут произойти в течение двух суток.
Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве7 марта 2024, 23:42 • 27256 просмотров
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве
В Занзибаре массовое отравление мясом черепахи: восемь погибших, 78 госпитализированы
Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны
Пожилую пару спасли из-под завалов после российского обстрела в Херсоне
Сумщина: россияне 49 раз обстреляли регион, в Середино-Будской громаде травмировали гражданского
59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет
Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, и тренируются по украинским сценариям
Над Днепропетровиной сбили "шахед"
В Херсоне из-за обстрела россиян ранен 7-летний мальчик
Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает
Популярные
Следователи показали Чугуев после ракетной атаки: разрушены отель, жилые дома и магазины
Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей
Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве
Жены мобилизованных российских солдат отменили запланированный на 9 марта митинг в Москве из-за сообщений о возможных терактах в городе.
В Занзибаре массовое отравление мясом черепахи: восемь погибших, 78 госпитализированы
Восемь детей погибли и 78 человек были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на острове Панза в регионе Южная Пемба на Занзибаре.
Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников оказать необходимую поддержку Украине для победы в войне с Россией и предотвратить ее потенциальное распространение на территории НАТО, предостерегая от повторения прошлых ошибок, которые привели к трагическим последствиям.
Пожилую пару спасли из-под завалов после российского обстрела в Херсоне
Во время крайнего российского обстрела Херсона. двое пожилых людей были спасены из-под завалов, а 7-летний мальчик получил ранения.
Сумщина: россияне 49 раз обстреляли регион, в Середино-Будской громаде травмировали гражданского
В пятницу, 8 марта, россияне 49 раз обстреляли 9 громад Сумской области, вызвав ранения, зафиксировано 249 взрывов из минометов, артиллерии, ракет и беспилотников.
59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет
59 граждан Украины и членов их семей, в том числе 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин, были успешно эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах 7-8 марта при содействии посольств Украины в Израиле и Египте, а также офицеров разведки.
Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, и тренируются по украинским сценариям
Французские войска интенсивно тренируются для ведения высокоинтенсивной войны против такого грозного врага, как Россия, объединяя пехоту, бронетехнику, артиллерию и новые технологии, такие как дроны, чтобы избежать дорогостоящих лобовых атак и достичь боевой эффективности общевойсковых подразделений.
Над Днепропетровиной сбили "шахед"
Украинские средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник "Шахид" над Синельниковским районом Днепропетровской области вечером 8 марта.
В Херсоне из-за обстрела россиян ранен 7-летний мальчик
7-летний мальчик получил ранения, включая контузию, взрывную и черепно-мозговую травму в результате недавнего российского обстрела в Херсоне, и сейчас находится в больнице.
Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине "по капле" больше не работает для победы над россией и предотвращения распространения войны в Европе.