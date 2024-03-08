Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве

Участницы движения жен мобилизованных "Путь домой" сообщили об отмене запланированной на 9 марта акции из-за сообщений о возможных терактах. Об этом говорится в телеграмм-канале движения, передает УНН.

Детали

"Все СМИ пестрят о возможных терактах. Официальных сообщений от российских служб мы не видели, но предлагаем поберечься, завтра отдохнуть". говорится в сообщении

В Москве жены мобилизованных из движения "Путь домой" каждую субботу возлагают цветы к Вечному огню у стен Кремля, требуя демобилизации. Акции также проходят в регионах.

Контекст

Ранее посольство США сообщило о возможных терактах в Москве, заявив, что они могут произойти в течение двух суток.

Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве