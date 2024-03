Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве

В течение ближайших 48 часов в москве планируются теракты. Об этом сообщает U.S. Embassy and Consulates in russia, передает УНН.

Детали

Посольство США предупредило о возможных терактах в москве в течение двух суток.

Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов. Действия, которые необходимо предпринять: избегайте скопления людей, следите за обновлениями местных СМИ, следите за своим окружением - из сообщения.

Добавим

Также на сайте МИД Великобритании появилась информация о возможной угрозе терактов в рф в течение ближайших двух суток.

