Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве
Киев • УНН
По сообщениям, в течение следующих 48 часов в москве запланированы террористические атаки. Согласно предупреждениям Посольства США в рф, граждане США должны избегать массовых собраний и мест массового скопления людей в ближайшие двое суток.
В течение ближайших 48 часов в москве планируются теракты. Об этом сообщает U.S. Embassy and Consulates in russia, передает УНН.
Детали
Посольство США предупредило о возможных терактах в москве в течение двух суток.
Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов. Действия, которые необходимо предпринять: избегайте скопления людей, следите за обновлениями местных СМИ, следите за своим окружением
Добавим
Также на сайте МИД Великобритании появилась информация о возможной угрозе терактов в рф в течение ближайших двух суток.
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