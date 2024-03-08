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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве

Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 23:42  •  1572 просмотра

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По сообщениям, в течение следующих 48 часов в москве запланированы террористические атаки. Согласно предупреждениям Посольства США в рф, граждане США должны избегать массовых собраний и мест массового скопления людей в ближайшие двое суток.

В течение ближайших 48 часов в москве планируются теракты. Об этом сообщает U.S. Embassy and Consulates in russia, передает УНН.

Детали

Посольство США предупредило о возможных терактах в москве в течение двух суток.

Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов. Действия, которые необходимо предпринять: избегайте скопления людей, следите за обновлениями местных СМИ, следите за своим окружением 

- из сообщения.

Добавим

Также на сайте МИД Великобритании появилась информация о возможной угрозе терактов в рф в течение ближайших двух суток.

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