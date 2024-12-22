Еще плюс 1820 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 года по 22 декабря 2024-го достигли около 774 тысяч 100 человек, в том числе за последние сутки ликвидированы 1820 захватчиков. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

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Также по состоянию на 22 декабря украинские защитники уничтожили уже 9609 (+15) вражеских танков, 19870 (+29) боевых бронированных машин, 21284 (+32) артиллерийские системы, 1256 (+0) реактивных систем залпового огня, 1030 (+3) средств противовоздушной обороны, 369 (+0) самолетов, 329 (+0) вертолетов, 20735 (+50) беспилотников оперативно-тактического уровня, 2947 (+0) крылатых ракет, 28 (+0) кораблей/катеров, 1 (+0) подводная лодка, 31972 (+81) единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3662 (+0) единицы специальной техники армии рф.

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