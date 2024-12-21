В Курской области россияне совершили 32 штурма позиций ВСУ - Генштаб

В российской Курской области захватчик совершил 32 штурма позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«В Курской области украинские защитники отражают 19 атак противника, всего за сегодня захватчик совершил 32 штурма позиций наших войск», - говорится в сообщении.

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