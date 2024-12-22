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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло почти 200 боестолкновений: больше всего на Временском направлении - Генштаб

На фронте произошло почти 200 боестолкновений: больше всего на Временском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло около 200 боевых столкновений, больше всего на Времовском направлении - 47 атак. Враг активно штурмовал также на Курском направлении, где совершил 41 попытку наступления.

За прошедшие сутки, 21 декабря, количество атак на фронте немного уменьшилось. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Времовском и Курском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполовка, Закитное, Северск, Звановка, Марково, Часов Яр, Константиновка, Романовка, Екатериновка, Удачное, Александрополь, Покровск, Лисовка, Зверево, Темировка, Садовое, Приднепровское и Антоновка,

- говорится в сообщении.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели два штурма неподалеку Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Одрадного.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.

Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров22 дек. 2024, 02:40 • 17204 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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