На фронте произошло почти 200 боестолкновений: больше всего на Временском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки, 21 декабря, количество атак на фронте немного уменьшилось. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Времовском и Курском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполовка, Закитное, Северск, Звановка, Марково, Часов Яр, Константиновка, Романовка, Екатериновка, Удачное, Александрополь, Покровск, Лисовка, Зверево, Темировка, Садовое, Приднепровское и Антоновка, - говорится в сообщении.



Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели два штурма неподалеку Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Одрадного.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.

Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров