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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров

Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров

Киев  •  УНН

 • 826 просмотра

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За 2024 год площадь потенциально заминированных территорий в Украине сократилась на 17 тыс. кв. км и составляет 139 тыс. кв. км. Разминировано более 2500 кв. км и обследовано 165 громад в семи областях.

Площадь территорий Украины, которые могут быть потенциально загрязненными взрывоопасными остатками войны, уменьшилась в 2024 году на 17 тыс. кв. км и на сегодня составляет 139 тыс. кв. км. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

По словам первого заместителя министра обороны, первого заместителя председателя Национального органа по вопросам противоминной деятельности генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, это стало результатом совместной работы операторов противоминной деятельности и подразделений разминирования Сил безопасности и обороны.

В течение 2024 года было обследовано 3 152,52 кв. км, из которых разминировано более 2 500 кв. км.

Кроме того, по результатам реализации Плана выполнения мероприятий по гуманитарному разминированию деоккупированных территорий в 2024 году нетехническое обследование проведено в 165 громадах в пределах семи областей, что превысило запланированное почти втрое. При этом был идентифицирован 2 291 участок предположительно или фактически загрязненных территорий общей площадью 302,9 кв. км.

Напомним

Почти 140 тыс. км² украинской территории нуждается в разминировании, из которых 35,5 тыс. км² уже очищено. Над разминированием работает более 4 тыс. саперов, а 50 стран-партнеров выделили более $1 млрд помощи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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