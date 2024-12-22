Дожди, местами со снегом: синоптики дали прогноз на 22 декабря
Киев • УНН
В Украине 22 декабря ожидаются дожди с мокрым снегом в большинстве регионов. На юге и в Крыму температура поднимется до +10°, тогда как в Карпатах будет до -14°.
Сегодня, 22 декабря, в Украине ожидаются дожди, местами со снегом. Но на юге днем будет очень тепло, до 10°. Об этом сообщает «Укргидрометцентр», пишет УНН.
Облачно с прояснениями. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, ночью местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе днем небольшой мокрый снег,
Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в Карпатах 9- 14° мороза), в южной части и на Днепропетровщине 1-6° тепла, в Крыму 5-10° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве около 0°.
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