Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Киев зимой наполняется праздничным настроением и прекрасными возможностями для активного отдыха. Катки в столице являются популярным местом, где можно не только приятно провести время с семьей, но и окунуться в сказочную атмосферу новогодних праздников.

УНН подготовили подборку лучших катков Киева, их особенности и что следует знать перед тем, как выйти на лед.

зимний городок "Хрустальный каток". ТРЦ River Mall

на набережной возле ТРЦ River Mall открывается зимний городок "Хрустальный каток". На огромной ледовой арене площадью 1600 м2 можно не только покататься на коньках, но и насладиться горячими блюдами, напитками и развлечениями, предлагаемыми возле катка.

Здесь расположено несколько фуд-кортов, где можно полакомиться морепродуктами, мясными и овощными блюдами, бургерами, чебуреками, десертами и разнообразными вкусностями. Также в продаже есть глинтвейн и безалкогольные согревающие напитки.

график работы: будние дни – с 12:00 до 22:00. Все остальные дни (будние, выходные и праздничные с 23.12 по 3.01) – с 10:00 до 22:00.

цены на билеты: входной билет – 440 грн (дети до 4 лет – бесплатно)для владельцев Mastercard скидка 5%, Mastercard + Ощадбанк скидка 10% льготный билет – 300 грн (для лиц с инвалидностью 1, 2, 3 категорий, детей-сирот и военнослужащих вместе с их семьей).

Билет можно получить после предъявы удостоверения.

Временных ограничений на пользование катком нет, ведь катание безлимитное.

Что немаловажно, каток работает, даже во время отключения света.Посетить зимний городок "Хрустальный каток" можно будет с 30 ноября по 2 февраля.

каток в "Зимней стране". ВДНХ

одним из самых популярных среди киевлян является каток площадью 2500 м2, расположенный в "Зимней стране" на ВДНХ.

"Зимняя страна "также для своих посетителей предлагает рождественскую ярмарку," Оранжерею чар", Венецианскую карусель, колесо обозрения, альпийскую горку," резиденцию Санты"," Рождественскую фабрику грез", Animal Park," Планету бабочек", музей науки, разнообразные аттракционы и тому подобное.

Также, здесь есть большой выбор фут-кортов, где можно отведать гриль-блюда, популярный фастфуд, который в этом году пополнится меню от "Реберня", сладости, глинтвейн и другие горячие напитки.

график работы

с 30.11.24 по 02.03.25

с 30.11.24 по 02.03.25 будние дни: с 12:00 до 22:00

Выходные и праздничные: с 10:00 до 22: 00

цены на билеты: 390 грн: стандартный билет 351 грн: при оплате картой Visa от Ощадбанк

390 грн: стандартный билет 351 грн: при оплате картой Visa от Ощадбанк льготные билеты: 270 грн (для лиц с инвалидностью 1, 2, 3 категорий, детей-сирот и военнослужащих вместе с их семьей). Билет можно получить после предъявы удостоверения.

270 грн (для лиц с инвалидностью 1, 2, 3 категорий, детей-сирот и военнослужащих вместе с их семьей). Билет можно получить после предъявы удостоверения. Инструктор: 400 грн.

Пингвин-помощник: 300 грн

Коньки можно арендовать (прокат входит в стоимость посещения) или же приходить со своими. посетить "зимнюю страну" и покататься на коньках можно будет с 30 ноября по 2 марта.

"космический каток". ТРЦ Respublika Park

в этом году возле ТРЦ Respublika Park также открылось еще одно замечательное место для проведения совместного времени с друзьями или семьей — Зимняя локация "космический каток".

Это ледовая площадка площадью 1800 м2 с удивительной аркой с подсветкой. Здесь есть три фут-корта в городке возле катка, где можно попробовать вкусные десерты, чебуреки, мясные блюда и ароматный глинтвейн. А также один фут-корт на самом катке, там посетителям также предлагают десерты и глинтвейн, а еще хот-доги и сэндвичи.

Посетить "космический каток" можно будет с 30 ноября до 2 февраля.Каток также будет работать во время отключений электроэнергии.

график работы: будние дни – с 12:00 до 22:00.Выходные и праздничные дни (с 23.12 по 3.01) – с 10:00 до 22:00.

будние дни – с 12:00 до 22:00.Выходные и праздничные дни (с 23.12 по 3.01) – с 10:00 до 22:00. цены на билеты: входной билет – 450 грн

Льготный билет-300 грн (для лиц с инвалидностью 1, 2, 3 категорий, детей-сирот и военнослужащих вместе с их семьей).

Билет можно получить после предъявы удостоверения.

Инструктор-400 грн.

Условия бронирования инструктора: приобрести занятия с инструктором можно только на месте.

Помощники на льду ("пингвины") – 300 грн.

В определенные дни 50% прибыли от продажи билетов будет перечислено в поддержку ВСУ.

Ice.and.Lights. Арт-завод "Платформа"

Самый современный каток столицы объявил о открытии зимнего сезона. Здесь посетителям предлагают насладиться настоящей зимней сказкой и выпить вкусного традиционного рождественского напитка — глинтвейна.

график работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00

Ежедневно с 10:00 до 21:00 цены на билеты: безлимитное катание» взрослый " — 400

Безлимитное катание "детский до 3-х лет" - вход свободный

Помощники на льду "пингвин" — 250

Скидки на семьи участников боевых действий--20%.

Пожилые люди, с ограниченным возможностями, многодетные семьи--30%.

Военнослужащие--40%.

Посетить каток можно с 30 ноября.

Fifty Ice Arena. ТРЦ Cosmo Multimall

также, хорошим вариантом для качественного времяпровождения является каток в ТРЦ Cosmo Multimall. каток с самыми современными технологиями имеет площадь 2000 м2, что позволяет вмещать в себе более 250 человек. А также здесь посетителей ждет неоновое шоу, которое оставит за собой незабываемые впечатления .График:ежедневно с 8:00 до 22: 10

Цены на билеты: будние дни 250 — 280

Выходные и праздники 280-360

Льготные категории пн-пт 220 грн / сб-вс 250

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