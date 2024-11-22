Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel
Киев • УНН
Французский бренд Chanel использовал мелодию «Щедрика» Николая Леонтовича в новом рождественском ролике для коллекции макияжа. В видео топ-модель Виттория Черрети ждет первый снег под легендарную украинскую мелодию.
Бренд Chanel использовал мелодию украинского «Щедрика» в своем рождественском рекламном ролике, передает УНН.
Chanel презентовал рождественское видео, которое посвящено новой коллекции макияжа. Музыкальным сопровождением стала легендарная мелодия «Щедрик», созданная украинским композитором Николаем Леонтовичем. Известная в мире как «Carol of the Bells», она давно стала символом Рождества.
В волшебном ролике героиня, топ-модель Виттория Черрети, с нетерпением ожидает первого снега. Далее совершается волшебство - снежинка нежно касается ее ладони. Вскоре все вокруг покрывается белым снегом, пейзаж начинает сверкать, наполняя атмосферу радостью и предчувствием чуда.
Напомним,
Сумка Chanel среднего размера с клапаном сейчас стоит в Париже более 10 000 евро. Это примерно на 6,2% больше, чем 9700 евров начале 2024 года.