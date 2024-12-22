Американские военные сбили свой истребитель над Красным морем

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 122724 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 186719 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 161655 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 159172 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 134967 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 155934 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 178334 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194941 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 296549 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166650 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Армия рф ударила по Херсонскому району 11 управляемыми авиабомбами

Армия рф ударила по Херсонскому району 11 управляемыми авиабомбами

 • 32879 просмотра
На Киевщине обломки «шахеда» упали на многоэтажку, поднялся пожар

На Киевщине обломки «шахеда» упали на многоэтажку, поднялся пожар

 • 28470 просмотра
Такая важная и такая нужная всем нам сейчас: Зеленский поздравил Усика с победой

Такая важная и такая нужная всем нам сейчас: Зеленский поздравил Усика с победой

 • 23327 просмотра
На Луганщине в список бесхозного имущества вносят недвижимость, владельцы которой не выезжали - ОВА

На Луганщине в список бесхозного имущества вносят недвижимость, владельцы которой не выезжали - ОВА

 • 19761 просмотра
Кабмин внес системы МРТ в перечень медизделий, которые закупают за счет госбюджета

Кабмин внес системы МРТ в перечень медизделий, которые закупают за счет госбюджета

03:15 • 27908 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 124049 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 186719 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 296549 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 210709 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 228076 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 38462 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 61929 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 88990 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 88029 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 93769 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Американские военные сбили свой истребитель над Красным морем

Американские военные сбили свой истребитель над Красным морем

Киев  •  УНН

 • 8000 просмотра

Read in English

Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил истребитель F/A-18 Super Hornet из собственной ударной группы. Оба пилота катапультировались и были спасены, один получил легкие травмы.

В воскресенье два пилота ВМС США были сбиты над Красным морем. Инцидент произошел в результате "дружественного огня". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что самолет F/A-18 Super Hornet, который базировался на авианосце USS Harry S. Truman, случайно был поражен ракетным крейсером USS Gettysburg из той же ударной группы. Оба пилота вовремя катапультировались и были спасены, хотя один из них получил легкие травмы. "Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, ошибочно открыл огонь по истребителю F/A-18 и поразил его", - заявили в Центральном командовании.

В CENTCOM отметили, что американские силы ранее сбивали беспилотники и ракеты, запущенные хуситами, создающие постоянную угрозу. Поспешность в принятии решений в условиях высокого напряжения, вероятно, привела к этой ошибке.

Издание также подчеркивает, что сбитие американского истребителя подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся атак на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.

Напомним

Израильские военные провели точечные удары по позициям хуситов в западных и центральных регионах Йемена. Атакованы порты, энергетическая инфраструктура и военные объекты после перехвата ракеты из Йемена.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
voenno-morskoi-flot-sshaВоенно-морской флот США
tsentralnoe-komandovanie-sshaЦентральное командование США
krasnoe-moreКрасное море
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты