Американские военные сбили свой истребитель над Красным морем
Киев • УНН
Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил истребитель F/A-18 Super Hornet из собственной ударной группы. Оба пилота катапультировались и были спасены, один получил легкие травмы.
В воскресенье два пилота ВМС США были сбиты над Красным морем. Инцидент произошел в результате "дружественного огня". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM), пишет УНН.
Детали
Отмечается, что самолет F/A-18 Super Hornet, который базировался на авианосце USS Harry S. Truman, случайно был поражен ракетным крейсером USS Gettysburg из той же ударной группы. Оба пилота вовремя катапультировались и были спасены, хотя один из них получил легкие травмы. "Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, ошибочно открыл огонь по истребителю F/A-18 и поразил его", - заявили в Центральном командовании.
В CENTCOM отметили, что американские силы ранее сбивали беспилотники и ракеты, запущенные хуситами, создающие постоянную угрозу. Поспешность в принятии решений в условиях высокого напряжения, вероятно, привела к этой ошибке.
Издание также подчеркивает, что сбитие американского истребителя подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся атак на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.
Напомним
Израильские военные провели точечные удары по позициям хуситов в западных и центральных регионах Йемена. Атакованы порты, энергетическая инфраструктура и военные объекты после перехвата ракеты из Йемена.