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Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

Киев  •  УНН

 • 1727 просмотра

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Боевики-джихадисты совершили серию нападений на шесть сел в центральном регионе Мали, убив более 20 мирных жителей. Нападавшие ограбили и сожгли деревни в районе Бандиагара, заезжая на мотоциклах.

В результате серии нападений боевиков-джихадистов на несколько сел в центральном регионе Мали погибли более 20 мирных жителей. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что нападавшие ограбили и сожгли шесть сел в районе Бандиагара.

По данным источников, в одно из сел боевики заехали на мотоциклах и «убили всех и уничтожили все».

Военная хунта, которой принадлежит власть в этой западноафриканской стране, пока не прокомментировала эти события добавляет агентство.

Мали борется с вооруженными группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», которые укоренились на севере страны после сепаратистского восстания туарегов в 2012 году.

Напомним,

Генерал-майор Абдулайе Майга стал новым премьер-министром Мали после отставки предшественника, который критиковал хунту. Бывший премьер осуждал неспособность военных провести демократические выборы в обещанный тот

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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