Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших
Киев • УНН
Боевики-джихадисты совершили серию нападений на шесть сел в центральном регионе Мали, убив более 20 мирных жителей. Нападавшие ограбили и сожгли деревни в районе Бандиагара, заезжая на мотоциклах.
В результате серии нападений боевиков-джихадистов на несколько сел в центральном регионе Мали погибли более 20 мирных жителей. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что нападавшие ограбили и сожгли шесть сел в районе Бандиагара.
По данным источников, в одно из сел боевики заехали на мотоциклах и «убили всех и уничтожили все».
Военная хунта, которой принадлежит власть в этой западноафриканской стране, пока не прокомментировала эти события добавляет агентство.
Мали борется с вооруженными группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», которые укоренились на севере страны после сепаратистского восстания туарегов в 2012 году.
Напомним,
Генерал-майор Абдулайе Майга стал новым премьер-министром Мали после отставки предшественника, который критиковал хунту. Бывший премьер осуждал неспособность военных провести демократические выборы в обещанный тот