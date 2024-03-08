Посольство США попереджає про терористичні атаки, які заплановані в москві
Київ • УНН
За повідомленнями, протягом наступних 48 годин у москві заплановані терористичні атаки. Згідно з попередженнями Посольства США в рф, громадяни США повинні уникати масових зібрань та місць масового скупчення людей у найближчі дві доби.
Протягом найближчих 48 годин у москві плануються теракти. Про це повідомляє U.S. Embassy and Consulates in russia, передає УНН.
Деталі
Посольство США попередило про можливі теракти в москві протягом двох діб.
Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі збори в москві, включаючи концерти, і громадянам США слід уникати масових зборів протягом наступних 48 годин. Дії, які необхідно зробити: уникайте скупчення людей, стежте за оновленнями місцевих ЗМІ, стежте за своїм оточенням
Додамо
Також на сайті МЗС Великобританії з'явилася інформація про можливу загрозу терактів у рф протягом найближчих двох діб.
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