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Чернишов заявив, що отримав підозру

Київ • УНН

 • 4836 перегляди

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов отримав підозру під час візиту до Національного антикорупційного бюро.

Чернишов заявив, що отримав підозру

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов після візиту до Національного антикорупційнного бюро заявив, що отримав підозру, передає кореспондент УНН.

У НАБУ відбулися певні процесуальні дії, я отримав підозру. І всі матеріали, з якими ми зараз ознайомимося, все відбувалося абсолютно конструктивно, в робочому режимі. Зараз проводимо відповідні дії, будемо працювати з матеріалами, надавати відповідні відповіді 

- повідомив Чернишов, вийшовши із будівлі НАБУ.

Крім того, міністр національної єдності привідкрив УНН дещо про справу, в якій було оголошено підозру.

Йдеться про всім вже відому історію, яка останні тижні достатньо активно циркулює, яка стосується справи Мінрегіону... Це питання більш ніж 2,5 років, більш ніж 3 років. Тому я думаю, що ми розмовляємо з усіма, будемо конструктивно надавати відповіді. Я впевнений в тому, що ми на стороні правди доведемо все чітко і ясно 

- наголосив Чернишов.

Натомість міністр національної єдності наголосив, що "підозра – це достатньо такий об'ємний документ, який потребує ознайомлення".

Ми зараз з адвокатами це зробимо і принагідно тоді можемо давати відповідні коментарі... 

- додав урядовець.

Також Чернишов розповів УНН про свій наступний крок.

... це продовження роботи на благо українців, виконання своїх професійних, службових обов'язків. Я зосереджений саме на цьому. Очевидно, що буду конструктивно співпрацювати з цим поважним органом 

- резюмував Чернишов.

Раніше

Як повідомляв УНН, віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що сам прибув в НАБУ, щоб розібратися у ситуації після появи у мережі "чуток щодо можливих процесуальних дій" щодо нього.

Доповнення

21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на два джерела в уряді, що "ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Національне антикорупційне бюро України
Україна
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