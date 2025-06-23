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Чернишов заявив, що сам прибув до НАБУ після чуток про "можливі процесуальні дії"

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов особисто прибув до НАБУ, щоб розібратися з чутками щодо можливих процесуальних дій проти нього. Це сталося після інформації про його виклик для вручення підозри та повернення з відрядження.

Чернишов заявив, що сам прибув до НАБУ після чуток про "можливі процесуальні дії"

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що сам прибув сьогодні в НАБУ, щоб розібратися у ситуації після появи у мережі "чуток щодо можливих процесуальних дій" щодо нього, пише УНН.

Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації

- написав Чернишов у Facebook.

Він вказав, що його позиція "залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору".

"З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії", - написав Чернишов.

Доповнення

21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на два джерела в уряді, що "ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Чернишов Олексій Михайлович
Національне антикорупційне бюро України
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Україна
Facebook
Шмигаль Денис Анатолійович
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