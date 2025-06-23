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Чернышов заявил, что сам прибыл в НАБУ после слухов о "возможных процессуальных действиях"

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов лично прибыл в НАБУ, чтобы разобраться со слухами о возможных процессуальных действиях против него. Это произошло после информации о его вызове для вручения подозрения и возвращения из командировки.

Чернышов заявил, что сам прибыл в НАБУ после слухов о "возможных процессуальных действиях"

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил, что сам прибыл сегодня в НАБУ, чтобы разобраться в ситуации после появления в сети "слухов относительно возможных процессуальных действий" в отношении него, пишет УНН.

Было много слухов относительно возможных процессуальных действий в отношении меня, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации

- написал Чернышов в Facebook.

Он указал, что его позиция "остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна взять верх".

"С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию", - написал Чернышов.

Дополнение

21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что "еще 19 июня НАБУ/САП направили в секретариат КМУ приглашение на Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник, 23 июня, он явился для вручения подозрения".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели, которая завершилась 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросу множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина
Facebook
Денис Шмыгаль
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