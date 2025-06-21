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Відрядження закінчиться, має повернутися: Зеленський про Чернишова

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. Чернишов має повернутися після завершення відрядження, яке підписано до кінця тижня.

Відрядження закінчиться, має повернутися: Зеленський про Чернишова

Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Те, що мені сказав (Прем’єр-міністр Денис) Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить

- зазначив Зеленський.

Він наголосив, що після закінчення відрядження Чернишов має повернутися.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня. Це сталося на тлі скандалу з затриманням соратників Чернишова через корупційну оборудку та його перебування за кордоном під час обшуків.

21 червня  нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що НАБУ та САП мають намір оголосити підозру віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову 23 червня. Документи із запрошенням були направлені до Секретаріату Кабміну ще 19 червня.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Чернишов Олексій Михайлович
Національне антикорупційне бюро України
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
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