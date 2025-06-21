Відрядження закінчиться, має повернутися: Зеленський про Чернишова

Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Те, що мені сказав (Прем’єр-міністр Денис) Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що після закінчення відрядження Чернишов має повернутися.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня. Це сталося на тлі скандалу з затриманням соратників Чернишова через корупційну оборудку та його перебування за кордоном під час обшуків.

21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що НАБУ та САП мають намір оголосити підозру віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову 23 червня. Документи із запрошенням були направлені до Секретаріату Кабміну ще 19 червня.