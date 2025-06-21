Отправка закончится, должен вернуться: Зеленский о Чернышеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что вице-премьер-министр – министр национальной единства Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, после завершения которой он должен вернуться. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

То, что мне сказал (Премьер-министр Денис) Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое – это открывать хабы в разных странах, а второе – множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что после окончания командировки Чернышов должен вернуться.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели. Это произошло на фоне скандала с задержанием соратников Чернышова из-за коррупционной сделки и его пребывания за границей во время обысков.

21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что НАБУ и САП намерены объявить подозрение вице-премьер-министру Алексею Чернышову 23 июня. Документы с приглашением были направлены в Секретариат Кабмина еще 19 июня.