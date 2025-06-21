Правоохоронці підготували підозру міністру національної єдності Чернишову - нардеп

НАБУ та САП готові у понеділок, 23 червня, оголосити підозру віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову. Про це 21 червня повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

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Як зазначив Железняк з посиланням на два джерела в уряді, ще 19 червня НАБУ та САП надіслали в Секретаріат Кабміну запрошення, щоб 23 червня Чернишов з’явився для вручення підозри.

Цей документ був вже до години запитань до уряду у премʼєра (Дениса Шмигаля) та інших топпосадовців ОП. Тому вони й розповідають про відрядження "до кінця тижня" стверджує нардеп.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляють, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Справа стосується корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Як свідчать соціальні мережі Чернишова, станом на 19 червня він знаходився за кордоном, зокрема, в країнах Європейського Союзу.

19 червня на сайті Міністерства національної єдності України повідомлялося, що Олексій Чернишов провів робочу зустріч із делегацією Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня. Це сталося на тлі скандалу з затриманням соратників Чернишова через корупційну оборудку та його перебування за кордоном під час обшуків.