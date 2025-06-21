Правоохранители подготовили подозрение министру национального единства Чернышову - нардеп

НАБУ и САП готовы в понедельник, 23 июня, объявить подозрение вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову. Об этом 21 июня сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как отметил Железняк со ссылкой на два источника в правительстве, еще 19 июня НАБУ и САП направили в Секретариат Кабмина приглашение, чтобы 23 июня Чернышов явился для вручения подозрения.

Этот документ был уже к часу вопросов к правительству у премьера (Дениса Шмыгаля) и других топ-чиновников ОП. Поэтому они и рассказывают о командировке "до конца недели" утверждает нардеп.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщают, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Дело касается коррупционной схемы в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн ущерба.

Как свидетельствуют социальные сети Чернышова, по состоянию на 19 июня он находился за границей, в частности, в странах Европейского Союза.

19 июня на сайте Министерства национального единства Украины сообщалось, что Алексей Чернышов провел рабочую встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина — ЕС.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели. Это произошло на фоне скандала с задержанием соратников Чернышова из-за коррупционной сделки и его пребывания за границей во время обысков.