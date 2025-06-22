Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення
Київ • УНН
Віцепрем’єр Олексій Чернишов 23 червня повертається до роботи в Кабміні після закордонного відрядження. Раніше з'явилися чутки про його можливе “неповернення до України” на тлі заяви НАБУ та САП про намір оголосити йому підозру.
Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов на тлі попередніх чуток "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження закордон, і 23 червня посадовець повертається до роботи в Кабміні. Передає УНН із посиланням на сторінку Чернишова у Facebook.
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Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено.
Він також зазначив, що 23 червня повертається до роботи у Кабінет міністрів.
Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС.
Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає, - додав він.
Нагадаємо
НАБУ та САП мають намір оголосити підозру віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову 23 червня.
Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. Чернишов має повернутися після завершення відрядження.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня.
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