Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення

Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов на тлі попередніх чуток "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження закордон, і 23 червня посадовець повертається до роботи в Кабміні. Передає УНН із посиланням на сторінку Чернишова у Facebook.

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Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. - ідеться у дописі на FB-сторінці Олексія Чернишова.

Він також зазначив, що 23 червня повертається до роботи у Кабінет міністрів.

Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. - заявив Чернишов у своєму дописі.

Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає, - додав він.

Нагадаємо

НАБУ та САП мають намір оголосити підозру віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову 23 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова підписано до кінця тижня.

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