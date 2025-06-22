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Чернышов дома: министр национального единства Украины заявил о своем возвращении

Киев • УНН

 • 4026 просмотра

Вице-премьер Алексей Чернышов 23 июня возвращается к работе в Кабмине после заграничной командировки. Ранее появились слухи о его возможном “невозвращении в Украину” на фоне заявления НАБУ и САП о намерении объявить ему подозрение.

Чернышов дома: министр национального единства Украины заявил о своем возвращении

Вице-премьер – министр национальной единства Алексей Чернышов на фоне предварительных слухов "невозвращения в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник возвращается к работе в Кабмине. Передает УНН со ссылкой на страницу Чернышова в Facebook.

Детали

Наконец дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. 

- говорится в сообщении на FB-странице Алексея Чернышова.

Он также отметил, что 23 июня возвращается к работе в Кабинет министров.

Завтра — возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС.

- заявил Чернышов в своем сообщении. 

Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает, - добавил он.

Напомним

НАБУ и САП намерены объявить подозрение вице-премьер-министру Алексею Чернышову 23 июня

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в зарубежной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросу множественного гражданства. Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели.

Чернышов задекларировал четыре квартиры жены, украшения Cartier и свои доходы31.03.25, 22:03 • 23220 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Алексей Чернышов
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
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