Чернышов дома: министр национального единства Украины заявил о своем возвращении

Вице-премьер – министр национальной единства Алексей Чернышов на фоне предварительных слухов "невозвращения в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник возвращается к работе в Кабмине. Передает УНН со ссылкой на страницу Чернышова в Facebook.

Детали

Наконец дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. - говорится в сообщении на FB-странице Алексея Чернышова.

Он также отметил, что 23 июня возвращается к работе в Кабинет министров.

Завтра — возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС. - заявил Чернышов в своем сообщении.

Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает, - добавил он.

Напомним

НАБУ и САП намерены объявить подозрение вице-премьер-министру Алексею Чернышову 23 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в зарубежной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросу множественного гражданства. Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели.

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