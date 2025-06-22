Чернышов дома: министр национального единства Украины заявил о своем возвращении
Киев • УНН
Вице-премьер Алексей Чернышов 23 июня возвращается к работе в Кабмине после заграничной командировки. Ранее появились слухи о его возможном “невозвращении в Украину” на фоне заявления НАБУ и САП о намерении объявить ему подозрение.
Вице-премьер – министр национальной единства Алексей Чернышов на фоне предварительных слухов "невозвращения в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник возвращается к работе в Кабмине. Передает УНН со ссылкой на страницу Чернышова в Facebook.
Детали
Наконец дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена.
Он также отметил, что 23 июня возвращается к работе в Кабинет министров.
Завтра — возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС.
Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает, - добавил он.
Напомним
НАБУ и САП намерены объявить подозрение вице-премьер-министру Алексею Чернышову 23 июня.
Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в зарубежной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросу множественного гражданства. Чернышов должен вернуться после завершения командировки.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели.
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