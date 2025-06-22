Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel

Американський актор Джон Бернтал, який з'являвся в кількох серіалах Marvel у ролі холоднокровного месника, відомого як Каратель, приєднається до Тома Голланда у фільмі "Людина-павук: Абсолютно новий день". Про це повідомляє Variety, пише УНН.

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Зазначається, що це буде останній фільм про Людину-павука від Sony та Marvel. Режисером стрічки є Дестін Деніел Креттон.

Подробиці сюжету четвертої частини залишаються в таємниці. "Людина-павук: Абсолютно новий день" вийде в кінотеатрах 31 липня 2026 року - йдеться у статті.

Видання додає, що всі три попередні фільми мали касовий успіх: "Повернення додому" зібрав 880 мільйонів доларів, "Далеко від дому" - 1,13 мільярда доларів, а "Дороги додому немає" - 1,9 мільярда доларів.

Нагадаємо

Навесні стало відомо, що майбутній четвертий фільм про Людину-павука отримав офіційну назву "Людина-павук: Абсолютно новий день". Назва відсилає до історії 2008 року, яка відбувається після події, що змінила всесвіт, - коли всі забули, хто власне такий Людина-павук.

Тома Голланда востаннє бачили на екрані в ролі героїчного повзаючого павукоподібного персонажа у фільмі "Людина-павук: Дороги додому немає" (2021).

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