Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel

$41.690.00
47.860.00
ukenru
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 18:14 • 14283 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 35764 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 95432 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 75685 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 110862 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 208608 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 177651 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 91430 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 95395 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 88402 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
70%
750мм
Популярнi новини
Лідер угорської опозиції заявив про "повний провал" референдуму Орбана щодо вступу України в ЄС21 червня, 14:13 • 40620 перегляди
Європу накрила перша літня хвиля спеки: місцями на вихідних очікують під 40°C21 червня, 14:40 • 8234 перегляди
В Ірані назвали нереалістичними пропозиції Європи на перемовинах у Женеві 21 червня, 17:13 • 18172 перегляди
Відрядження закінчиться, має повернутися: Зеленський про Чернишова21 червня, 17:49 • 11172 перегляди
Звільнений з полону військовий Сергій Добровольський помер на Рівненщині21:20 • 6124 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 95432 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 208608 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 177651 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 109694 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 158764 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel23:04 • 580 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 14283 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 27748 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 33986 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 42563 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Американський актор Джон Бернтал приєднається до Тома Голланда у фільмі "Людина-павук: Абсолютно новий день", який вийде 31 липня 2026 року. Це буде останній фільм про Людину-павука від Sony та Marvel, режисером стрічки став Дестін Деніел Креттон.

Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel

Американський актор Джон Бернтал, який з'являвся в кількох серіалах Marvel у ролі холоднокровного месника, відомого як Каратель, приєднається до Тома Голланда у фільмі "Людина-павук: Абсолютно новий день". Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це буде останній фільм про Людину-павука від Sony та Marvel. Режисером стрічки є Дестін Деніел Креттон.

Подробиці сюжету четвертої частини залишаються в таємниці. "Людина-павук: Абсолютно новий день" вийде в кінотеатрах 31 липня 2026 року

- йдеться у статті.

Видання додає, що всі три попередні фільми мали касовий успіх: "Повернення додому" зібрав 880 мільйонів доларів, "Далеко від дому" - 1,13 мільярда доларів, а "Дороги додому немає" - 1,9 мільярда доларів.

Нагадаємо

Навесні стало відомо, що майбутній четвертий фільм про Людину-павука отримав офіційну назву "Людина-павук: Абсолютно новий день". Назва відсилає до історії 2008 року, яка відбувається після події, що змінила всесвіт, - коли всі забули, хто власне такий Людина-павук.

Тома Голланда востаннє бачили на екрані в ролі героїчного повзаючого павукоподібного персонажа у фільмі "Людина-павук: Дороги додому немає" (2021).

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel10.06.25, 10:28 • 69670 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

КультураУНН Lite
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9