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Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

Київ • УНН

 • 134248 перегляди

Четверта частина фільму про Людину-павука отримала назву "Spider-Man: Brand New Day", прем'єра запланована на 31 липня 2026 року. Зйомки розпочнуться цього літа.

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

Майбутній четвертий фільм про Людину-павука має офіційну назву "Людина-павук: Новий день". На виставці Cinemacon цю новину оголосив режисер фільму Дестін Деніел Креттон. З ким саме зіткнеться головний герой "Людині-павука 4", поки що залишається таємницею, хоча є певні чутки.

Передає УНН із посиланням на Gizmodo.

Деталі

Офіційно: новий фільм про Людину-павука отримав назву Spider-Man: Brand New Day. Вихід блокбастеру заплановано на 31 липня 2026 року.

Про це повідомив режисер фільму Дестін Деніел Креттон на CinemaCon у Лас-Вегасі.

Довідка

CinemaCon - це щорічна подія для голлівудських кіностудій і виставок, яка відбудеться цього року з 31 березня по 3 квітня в Лас-Вегасі.

Що відомо про фільм

Назва "Spider-Man: Brand New Day" відсилає до історії 2008 року, яка відбувається після події, що змінила всесвіт, - коли всі забули, хто власне такий Людина-павук. 

Як зазначається, режисер Дестін Деніел Креттон вже деякий час був залучений до роботи над проектом. В Інстаграмі новину знову ж таки повідомила компанія Marvel у співпраці з Sony.

У головних ролях Томом Голланд. Його востаннє бачили на екрані в ролі героїчного повзаючого павукоподібного персонажа у фільмі "Людина-павук: Дороги додому немає" (2021). Картина зібрала понад 1,9 мільярда доларів у світовому прокаті.

Зйомки Spider-Man: Brand New Day відбудуться цього літа.

Звичайно, це все ще залишає так багато питань. Хто ще в цьому фільмі? Кого грає Седі Сінк? Це мультивсесвітний фільм чи це обгрунтована історія? Ми не знаємо. Це просто новий день.

- пише Gizmodo.

Актор Том Голланд, який зіграв Людину-павука, підтверджує це в короткому зверненні.

Людина-павук: Новий день, і він як "новий початок"

- заявив актор. 

Нагадаємо

Актор Ендрю Гарфілд заявив, що не підписував контракт на участь у новому фільмі "Людина-павук 4". Схожа ситуація вже була у 2021 році перед виходом "Spider-Man: No Way Home", де він все ж таки зіграв.

Marvel представила акторський склад фільму "Месники: Судний День", де зіграють актори всесвіту Marvel, герої "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки". Роберт Дауні-молодший повернеться, але вже як лиходій Доктор Дум.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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