Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel
Київ • УНН
Актор Кріс Еванс, який зіграв Капітана Америку, зізнався, що йому трохи сумно через те, що його не запросили у новий фільм Marvel. Він радий за всіх, хто бере участь, але має приємні спогади.
Американський актор Кріс Еванс зізнався, що йому "трохи сумно" через відсутність запрошення взяти участь у фільмі "Месники: Судний день". Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
Деталі
Виконавець ролі Капітана Америки, який востаннє з'явився у цій ролі у фільмі "Месники: Завершення", розповів про свої відчуття в інтерв'ю на події у Вашингтоні.
Це справжній клуб. Мені дуже пощастило бути його частиною, тож трохи сумно, коли залишаєшся осторонь, але водночас дуже радий за всіх, хто бере участь
На запитання, чи йому хотілося б повернутися до ролі Капітана Америки, Кріс Еванс відповів, що "можливо", але "це не коротка відповідь".
Справді, це питання, на яке неможливо відповісти коротко. Водночас у мене дуже приємні спогади, тому спокуса завжди буде. Але в мене також є велика вдячність, що це була чудова подорож
Додатково
Variety нагадує, що Marvel готує фільм "Месники: Судний день" на 2026 рік. У ньому мають з’явитися як нові герої, так і деякі ветерани франшизи. Утім, поки офіційного підтвердження участі Кріса Еванса немає.
"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel22.04.25, 12:58 • 53896 переглядiв