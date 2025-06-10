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Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

Київ • УНН

 • 3830 перегляди

Актор Кріс Еванс, який зіграв Капітана Америку, зізнався, що йому трохи сумно через те, що його не запросили у новий фільм Marvel. Він радий за всіх, хто бере участь, але має приємні спогади.

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

Американський актор Кріс Еванс зізнався, що йому "трохи сумно" через відсутність запрошення взяти участь у фільмі "Месники: Судний день". Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Виконавець ролі Капітана Америки, який востаннє з'явився у цій ролі у фільмі "Месники: Завершення", розповів про свої відчуття в інтерв'ю на події у Вашингтоні.

Це справжній клуб. Мені дуже пощастило бути його частиною, тож трохи сумно, коли залишаєшся осторонь, але водночас дуже радий за всіх, хто бере участь

- сказав актор.

На запитання, чи йому хотілося б повернутися до ролі Капітана Америки, Кріс Еванс відповів, що "можливо", але "це не коротка відповідь".

Справді, це питання, на яке неможливо відповісти коротко. Водночас у мене дуже приємні спогади, тому спокуса завжди буде. Але в мене також є велика вдячність, що це була чудова подорож

– зазначив Еванс.

Додатково

Variety нагадує, що Marvel готує фільм "Месники: Судний день" на 2026 рік. У ньому мають з’явитися як нові герої, так і деякі ветерани франшизи. Утім, поки офіційного підтвердження участі Кріса Еванса немає. 

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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