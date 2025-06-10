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Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

Киев • УНН

 • 2764 просмотра

Актер Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку, признался, что ему немного грустно из-за того, что его не пригласили в новый фильм Marvel. Он рад за всех, кто принимает участие, но имеет приятные воспоминания.

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

Американский актер Крис Эванс признался, что ему "немного грустно" из-за отсутствия приглашения принять участие в фильме "Мстители: Судный день". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Исполнитель роли Капитана Америки, который в последний раз появился в этой роли в фильме "Мстители: Завершение", рассказал о своих ощущениях в интервью на мероприятии в Вашингтоне.

Это настоящий клуб. Мне очень повезло быть его частью, поэтому немного грустно, когда остаешься в стороне, но в то же время очень рад за всех, кто участвует

- сказал актер.

На вопрос, хотел ли бы он вернуться к роли Капитана Америки, Крис Эванс ответил, что "возможно", но "это не короткий ответ".

Действительно, это вопрос, на который невозможно ответить коротко. В то же время у меня очень приятные воспоминания, поэтому искушение всегда будет. Но у меня также есть большая благодарность, что это было прекрасное путешествие

– отметил Эванс.

Дополнительно

Variety напоминает, что Marvel готовит фильм "Мстители: Судный день" на 2026 год. В нем должны появиться как новые герои, так и некоторые ветераны франшизы. Впрочем, пока официального подтверждения участия Криса Эванса нет. 

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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