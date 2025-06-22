Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel

Американский актер Джон Бернтал, который появлялся в нескольких сериалах Marvel в роли хладнокровного мстителя, известного как Каратель, присоединится к Тому Холланду в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день". Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это будет последний фильм о Человеке-пауке от Sony и Marvel. Режиссером ленты является Дестин Дэниел Креттон.

Подробности сюжета четвертой части остаются в тайне. "Человек-паук: Совершенно новый день" выйдет в кинотеатрах 31 июля 2026 года - говорится в статье.

Издание добавляет, что все три предыдущих фильма имели кассовый успех: "Возвращение домой" собрал 880 миллионов долларов, "Вдали от дома" - 1,13 миллиарда долларов, а "Дороги домой нет" - 1,9 миллиарда долларов.

Напомним

Весной стало известно, что будущий четвертый фильм о Человеке-пауке получил официальное название "Человек-паук: Совершенно новый день". Название отсылает к истории 2008 года, которая происходит после изменившего вселенную события - когда все забыли, кто собственно такой Человек-паук.

Тома Холланда в последний раз видели на экране в роли героического ползающего паукообразного персонажа в фильме "Человек-паук: Дороги домой нет" (2021).

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