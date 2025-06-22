Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel
Киев • УНН
Американский актер Джон Бернтал присоединится к Тому Холланду в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день", который выйдет 31 июля 2026 года. Это будет последний фильм о Человеке-пауке от Sony и Marvel, режиссером ленты стал Дестин Дэниел Креттон.
Американский актер Джон Бернтал, который появлялся в нескольких сериалах Marvel в роли хладнокровного мстителя, известного как Каратель, присоединится к Тому Холланду в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день". Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что это будет последний фильм о Человеке-пауке от Sony и Marvel. Режиссером ленты является Дестин Дэниел Креттон.
Подробности сюжета четвертой части остаются в тайне. "Человек-паук: Совершенно новый день" выйдет в кинотеатрах 31 июля 2026 года
Издание добавляет, что все три предыдущих фильма имели кассовый успех: "Возвращение домой" собрал 880 миллионов долларов, "Вдали от дома" - 1,13 миллиарда долларов, а "Дороги домой нет" - 1,9 миллиарда долларов.
Напомним
Весной стало известно, что будущий четвертый фильм о Человеке-пауке получил официальное название "Человек-паук: Совершенно новый день". Название отсылает к истории 2008 года, которая происходит после изменившего вселенную события - когда все забыли, кто собственно такой Человек-паук.
Тома Холланда в последний раз видели на экране в роли героического ползающего паукообразного персонажа в фильме "Человек-паук: Дороги домой нет" (2021).
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