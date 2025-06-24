Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф
Київ • УНН
МЗС України засудило ракетний удар Ірану по базі Аль Удейд у Катарі, наголошуючи на тісній співпраці Тегерана з москвою. Україна висловила солідарність з Катаром та закликала Іран дотримуватися зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
Міністерство закордонних справ України (МЗС) рішуче засуджує ракетний удар, завданий Ісламською Республікою Іран по території Держави Катар, зокрема по базі Аль Удейд - одному з ключових елементів регіональної безпеки. Про це йдеться у заяві українського МЗС, повідомляє УНН.
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У дипломатчиному відомстві відзначають, що напад був здійснений одразу після "поглиблених консультацій" представника Ірану з його "покровителями і подбурювачами у москві".
Іранський режим тісно співпрацює з російською федерацією та надає їй військово-технічну підтримку у її загарбницькій війні проти України. Іран і Росія - це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід та Європу
Там закликали Тегеран "схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством задля виконання своїх зобов`язань в контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження".
"Висловлюємо свою повну солідарність із урядом та дружнім народом Катару у час випробувань", - вказується у заяві.
Нагадаємо
23 червня Іран здійснив ракетні обстріли американських військових баз у Катарі та Іраку у відповідь на атаки США по його ядерних об'єктах. Білий дім відстежує загрози, а Катар тимчасово закрив свій повітряний простір через зростання напруженості.
Згодом президент США Дональд Трамп "подякував" Ірану за завчасне попередження про атаку на американську базу в Катарі, що дозволило уникнути втрат і поранень.
Катар засудив ракетну атаку Ірану та залишає за собою право на пряму відповідь23.06.25, 21:31 • 2102 перегляди