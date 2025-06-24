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Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф

Київ • УНН

 • 580 перегляди

МЗС України засудило ракетний удар Ірану по базі Аль Удейд у Катарі, наголошуючи на тісній співпраці Тегерана з москвою. Україна висловила солідарність з Катаром та закликала Іран дотримуватися зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф

Міністерство закордонних справ України (МЗС) рішуче засуджує ракетний удар, завданий Ісламською Республікою Іран по території Держави Катар, зокрема по базі Аль Удейд - одному з ключових елементів регіональної безпеки. Про це йдеться у заяві українського МЗС, повідомляє УНН.

Деталі

У дипломатчиному відомстві відзначають, що напад був здійснений одразу після "поглиблених консультацій" представника Ірану з його "покровителями і подбурювачами у москві".

Іранський режим тісно співпрацює з російською федерацією та надає їй військово-технічну підтримку у її загарбницькій війні проти України. Іран і Росія - це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід та Європу

- підкреслили в МЗС.

Там закликали Тегеран "схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством задля виконання своїх зобов`язань в контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження". 

"Висловлюємо свою повну солідарність із урядом та дружнім народом Катару у час випробувань", - вказується у заяві.

Нагадаємо

23 червня Іран здійснив ракетні обстріли американських військових баз у Катарі та Іраку у відповідь на атаки США по його ядерних об'єктах. Білий дім відстежує загрози, а Катар тимчасово закрив свій повітряний простір через зростання напруженості.

Згодом президент США Дональд Трамп "подякував" Ірану за завчасне попередження про атаку на американську базу в Катарі, що дозволило уникнути втрат і поранень.

Катар засудив ракетну атаку Ірану та залишає за собою право на пряму відповідь23.06.25, 21:31 • 2102 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Ірак
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