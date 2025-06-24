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Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ

Киев • УНН

 • 306 просмотра

МИД Украины осудил ракетный удар Ирана по базе Аль Удейд в Катаре, подчеркивая тесное сотрудничество Тегерана с Москвой. Украина выразила солидарность с Катаром и призвала Иран соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ

Министерство иностранных дел Украины (МИД) решительно осуждает ракетный удар, нанесенный Исламской Республикой Иран по территории Государства Катар, в частности по базе Аль Удейд - одному из ключевых элементов региональной безопасности. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, сообщает УНН.

Детали

В дипломатическом ведомстве отмечают, что нападение было совершено сразу после "углубленных консультаций" представителя Ирана с его "покровителями и подстрекателями в москве".

Иранский режим тесно сотрудничает с российской федерацией и оказывает ей военно-техническую поддержку в ее захватнической войне против Украины. Иран и Россия - это два преступных режима, которые оказывают друг другу поддержку в агрессии и терроре, вместе дестабилизируют Ближний Восток и Европу

- подчеркнули в МИД.

Там призвали Тегеран "одуматься и вернуться к сотрудничеству с международным сообществом для выполнения своих обязательств в контексте верифицированного ядерного нераспространения". 

"Выражаем свою полную солидарность с правительством и дружественным народом Катара во время испытаний", - указывается в заявлении.

Напомним

23 июня Иран совершил ракетные обстрелы американских военных баз в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по его ядерным объектам. Белый дом отслеживает угрозы, а Катар временно закрыл свое воздушное пространство из-за роста напряженности.

Впоследствии президент США Дональд Трамп "поблагодарил" Иран за заблаговременное предупреждение об атаке на американскую базу в Катаре, что позволило избежать потерь и ранений.

Катар осудил ракетную атаку Ирана и оставляет за собой право на прямой ответ23.06.25, 21:31 • 2092 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Белый дом
Ирак
Дональд Трамп
Тегеран
Катар
Европа
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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