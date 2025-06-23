Катар осудил ракетную атаку Ирана и оставляет за собой право на прямой ответ

Катар осудил атаку Ирана и оставляет за собой право на прямой ответ в соответствии с международным правом. МИД страны сообщил об успешном перехвате иранских ракет и принятии всех мер для безопасности военного персонала и базы, которая была целью Ирана. Об этом сообщает МИД страны, передает УНН.

Мы считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем, что Государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой откровенной агрессии и в соответствии с международным правом - говорится в заявлении.

В то же время в министерстве добавили, что катарские средства противовоздушной обороны отразили атаку и успешно перехватили иранские ракеты.

База была эвакуирована ранее в соответствии с утвержденными мерами безопасности и мерами предосторожности, учитывая напряженность в регионе. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала базы, включая военнослужащих Вооруженных сил Катара, дружественных сил и других - добавили в МИД.

Контекст

В понедельник, 23 июня, Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке, в ответ на атаки США по своим ядерным объектам.