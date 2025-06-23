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Катар засудив ракетну атаку Ірану та залишає за собою право на пряму відповідь

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Катар засудив ракетний удар Ірану по американських військових базах на своїй території, назвавши це "кричущим порушенням" суверенітету. Країна заявила, що залишає за собою право на пряму відповідь, у той час як катарські засоби ППО успішно перехопили ракети.

Катар засудив ракетну атаку Ірану та залишає за собою право на пряму відповідь

Катар засудив атаку Ірану і залишає за собою право на пряму відповідь відповідно до міжнародного права. МЗС країни повідомило про успішне перехоплення іранських ракет і вжиття всіх заходів для безпеки військового персоналу та базі, яка була ціллю Ірану. Про це повідомляє МЗС країни передає УНН.

Ми вважаємо це кричущим порушенням суверенітету та повітряного простору Держави Катар, а також міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми підтверджуємо, що Держава Катар залишає за собою право на пряму відповідь, пропорційну характеру та масштабу цієї відвертої агресії та відповідно до міжнародного права 

- йдеться у заяві.

Водночас у міністерстві додали, що катарські засоби протиповітряної оборони відбили атаку та успішно перехопили іранські ракети.

Базу було евакуйовано раніше відповідно до затверджених заходів безпеки та запобіжних заходів, враховуючи напруженість у регіоні. Було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу бази, включаючи військовослужбовців Збройних сил Катару, дружніх сил та інших 

- додали у МЗС.

Контекст

У понеділок, 23 червня, Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах у Катарі та Іраку, у відповідь на атаки США по своїх ядерних об’єктах. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Ірак
Катар
Сполучені Штати Америки
Іран
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