Трамп подякував Ірану за “дуже слабку” відповідь на атаку по військовій базі в Катарі

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
17:50 • 13245 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
16:46 • 59243 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 85990 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 125222 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
23 червня, 12:56 • 72206 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
23 червня, 12:19 • 133152 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
23 червня, 08:45 • 66165 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 107005 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 67740 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 95911 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
78%
745мм
Популярнi новини
Голова СБУ привідкрив частину деталей спецоперації "Павутина"23 червня, 12:28 • 67822 перегляди
Україні не загрожує радіаційне забруднення після ударів по ядерних об'єктах Ірану - Держатомрегулювання23 червня, 12:45 • 17235 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА23 червня, 13:36 • 98769 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 47593 перегляди
Удар по Києву: у Шевченківському районі сильно постраждала інфраструктура17:45 • 8740 перегляди
Публікації
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу16:46 • 59239 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА23 червня, 13:36 • 98775 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 125219 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки23 червня, 12:19 • 133152 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 364279 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Малюк Василь Васильович
Дональд Трамп
Чарльз III
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Europe
Гаага
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 47599 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 130114 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 254778 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 125454 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 124893 перегляди
Актуальне
Facebook
Starlink
Нью-Йорк таймс
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

Трамп подякував Ірану за “дуже слабку” відповідь на атаку по військовій базі в Катарі

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Дональд Трамп подякував Ірану за попередження про атаку на американську базу в Катарі, що запобігло втратам. За його словами, було випущено 14 ракет, 13 з яких збили, а одна полетіла в безпечному напрямку, не завдавши шкоди.

Трамп подякував Ірану за “дуже слабку” відповідь на атаку по військовій базі в Катарі

Президент США Дональд Трамп "дякує" Ірану за раннє попередження про атаку на американську базу в Катарі, що дозволило уникнути втрат і поранень. Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, Іран офіційно відповів на "наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою реакцією, чого ми і очікували, і дуже ефективно протидіяли" - було випущено 14 ракет - 13 було збито, а 1 було "відпущено", оскільки вона прямувала в безпечному напрямку.

Я радий повідомити, що жоден американський військовий не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони вивели це все зі своєї "системи", і, сподіваюсь, більше не буде ніякої ненависті

- написав Трамп.

У своєму наступному дописі американський лідер привітав світ і заявив, що "настав час миру".

Нагадаємо

23 червня Іран здійснив ракетні обстріли американських військових баз у Катарі та Іраку у відповідь на атаки США по його ядерних об'єктах. Білий дім відстежує загрози, а Катар тимчасово закрив свій повітряний простір через зростання напруженості.

Трамп відреагував на ядерні погрози медведєва. Колишньому президенту рф довелось виправдовуватися23.06.25, 23:10 • 2410 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9