Трамп подякував Ірану за “дуже слабку” відповідь на атаку по військовій базі в Катарі

Президент США Дональд Трамп "дякує" Ірану за раннє попередження про атаку на американську базу в Катарі, що дозволило уникнути втрат і поранень. Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

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За словами Трампа, Іран офіційно відповів на "наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою реакцією, чого ми і очікували, і дуже ефективно протидіяли" - було випущено 14 ракет - 13 було збито, а 1 було "відпущено", оскільки вона прямувала в безпечному напрямку.

Я радий повідомити, що жоден американський військовий не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони вивели це все зі своєї "системи", і, сподіваюсь, більше не буде ніякої ненависті - написав Трамп.

У своєму наступному дописі американський лідер привітав світ і заявив, що "настав час миру".

Нагадаємо

23 червня Іран здійснив ракетні обстріли американських військових баз у Катарі та Іраку у відповідь на атаки США по його ядерних об'єктах. Білий дім відстежує загрози, а Катар тимчасово закрив свій повітряний простір через зростання напруженості.

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