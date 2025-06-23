Трамп поблагодарил Иран за “очень слабый” ответ на атаку по военной базе в Катаре

Президент США Дональд Трамп "благодарит" Иран за раннее предупреждение об атаке на американскую базу в Катаре, что позволило избежать потерь и ранений. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, Иран официально ответил на "наше уничтожение их ядерных объектов очень слабой реакцией, чего мы и ожидали, и очень эффективно противодействовали" - было выпущено 14 ракет - 13 было сбито, а 1 была "отпущена", так как она направлялась в безопасном направлении.

Я рад сообщить, что ни один американский военный не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба. Самое главное, что они вывели это все из своей "системы", и, надеюсь, больше не будет никакой ненависти - написал Трамп.

В своем следующем сообщении американский лидер поздравил мир и заявил, что "настало время мира".

Напомним

23 июня Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по его ядерным объектам. Белый дом отслеживает угрозы, а Катар временно закрыл свое воздушное пространство из-за роста напряженности.

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