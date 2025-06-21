П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час

Незвичайні комедії - це фільми або серіали, які подають гумор нестандартно: через оригінальні сюжети, нетипову подачу чи нестереотипне бачення смішного. Вони часто відходять від традиційних правил жанру, поєднуючи комічне з елементами драми, абсурду, сюрреалізму або чорного гумору. УНН пропонує добірку фільмів, які можна переглянути у вільний час.

Дружба (Friendship) 2024

Крейг Вотерман – офісний працівник не може знайти з кимось зв’язки, навіть зі своєю сім’єю. Згодом, працюючи кур’єром, він отримує замовлення від свого сусіда Остіна, який є харизматичним телеведучим прогнозу погоди та музикантом. Згодом Крейг знайомиться з ним та захоплюється його творчістю, що міняє його життя.

• Жанр: Комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Ендрю ДеЯнг;

• Актори: Пол Радд, Кейт Мара, Тім Робінсон, Джек Ділан Грейзер, Рік Ворті, Вітмер Томас.

Швидкісний поїзд (Bullet Train) 2022

Вбивця-невдаха "Сонечко" вирішує припинити свої жорстокі справи. Але щось пішло не по плану: остання місія агента "Сонечко" відбувається у найшвидшому поїзді у світі, де п’ять пасажирів опиняються найманцями з різними роботодавцями. Проте в усіх них спільна задача: ліквідація агента "Сонечко".

• Жанр: Екшн, Комедія, Кримінал;

• Країна: Японія, США;

• Режисер: Девід Літч;

• Актори: Бред Пітт, Джої Кінґ, Аарон Тейлор-Джонсон, Ендрю Коджі, Хіроюкі Санада, Сандра Буллок, Ченнінґ Татум, Раян Рейнольдс.

Бідолашні створіння (Poor Things) 2023

Тіло мертвої жінки оживили завдяки частинам мозку її новонародженої доньки завдяки ексцентричному вченому Годвіну Бакстеру. Белла не пам’ятає свого минулого, тому вченому доведеться вчити її з нуля. Натхненна та з жагою до знань вона згодом закохується у розпусного адвоката.

• Жанр: Мелодрами, Комедія, Драми, Жахи, Фантастика, Фентезі;

• Країна: Ірландія, Велика Британія, США;

• Режисер: Йорґос Лантімос;

• Актори: Емма Стоун, Віллем Дефо, Рамі Юссеф, Марк Руффало, Кетрін Гантер, Чарлі Гіскок.

Дикі історії (Freaky Tales) 2024

Фільм ділиться на декілька епізодів, в яких різні події та персонажі, історії яких будуть перетинатись. Їх об‘єднує химерність та атмосфера 80-х років. Історії обертаються навколо реп-зірок, панків, вбивць та зірки баскетболу, якого вербують у секту.

• Жанр: Екшн, Комедія, Пригоди, Драми, Кримінал;

• Країна: Канада, США;

• Режисери: Анна Боден, Раян Флек;

• Актори: Педро Паскаль, Джей Елліс, Бен Мендельсон, Пу Ю, Нормані Гемілтон, ЛеКуан Антоніо Беннетт, Джеймс Кокер, Том Генкс.

Меню (The Menu) 2022

Шеф-кухар престижного ресторану Джуліан Словік майстер своєї справи. Разом з поданням екзотичного меню їжі, він вражає сюрпризами своїх відвідувачів під час їхньої трапези. Але ніхто не підозрює, що він задумав в одну ніч. Що ж такого готує шеф-кухар?

• Жанр: Комедія, Трилери, Жахи;

• Країна: США;

• Режисер: Марк Майлод;

• Актори: Ральф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Ніколас Голт, Хонґ Чау, Джанет МакТір, Пол Адельштейн.