$41.690.00
47.860.00
ukenru
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
18:14 • 9098 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 26387 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 87992 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 71218 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 107005 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 204753 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 174823 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 90946 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 95283 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 88268 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
59%
749мм
Популярнi новини
США розгорнули стелс-бомбардувальники B-2 на тлі напруженості навколо Ірану - ЗМІ21 червня, 10:00 • 11216 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 24612 перегляди
Трамп заявив, що голова розвідки США Габбард помиляється у питанні потенціалу Ірану щодо ядерної зброї: вона відреагувала21 червня, 13:06 • 12770 перегляди
Лідер угорської опозиції заявив про "повний провал" референдуму Орбана щодо вступу України в ЄС14:13 • 37322 перегляди
В Ірані назвали нереалістичними пропозиції Європи на перемовинах у Женеві 17:13 • 14673 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 87994 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 204754 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 174824 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 107204 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 156198 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час18:14 • 9100 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 24643 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 32469 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 41229 перегляди
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда20 червня, 16:30 • 35930 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час

Київ • УНН

 • 8670 перегляди

Представлено добірку незвичайних комедій, що поєднують гумор з елементами драми, абсурду, сюрреалізму або чорного гумору. Серед них "Дружба", "Швидкісний поїзд", "Бідолашні створіння", "Дикі історії" та "Меню", які пропонують нестандартні сюжети та подачу.

П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час

Незвичайні комедії - це фільми або серіали, які подають гумор нестандартно: через оригінальні сюжети, нетипову подачу чи нестереотипне бачення смішного. Вони часто відходять від традиційних правил жанру, поєднуючи комічне з елементами драми, абсурду, сюрреалізму або чорного гумору. УНН пропонує добірку фільмів, які можна переглянути у вільний час.

Дружба (Friendship) 2024

Крейг Вотерман – офісний працівник не може знайти з кимось зв’язки, навіть зі своєю сім’єю. Згодом, працюючи кур’єром, він отримує замовлення від свого сусіда Остіна, який є харизматичним телеведучим прогнозу погоди та музикантом. Згодом Крейг знайомиться з ним та захоплюється його творчістю, що міняє його життя.

• Жанр: Комедія;

• Країна: США;

• Режисер: Ендрю ДеЯнг;

• Актори: Пол Радд, Кейт Мара, Тім Робінсон, Джек Ділан Грейзер, Рік Ворті, Вітмер Томас.

Швидкісний поїзд (Bullet Train) 2022

Вбивця-невдаха "Сонечко" вирішує припинити свої жорстокі справи. Але щось пішло не по плану: остання місія агента "Сонечко" відбувається у найшвидшому поїзді у світі, де п’ять пасажирів опиняються найманцями з різними роботодавцями. Проте в усіх них спільна задача: ліквідація агента "Сонечко".

• Жанр: Екшн, Комедія, Кримінал;

• Країна: Японія, США;

• Режисер: Девід Літч;

• Актори: Бред Пітт, Джої Кінґ, Аарон Тейлор-Джонсон, Ендрю Коджі, Хіроюкі Санада, Сандра Буллок, Ченнінґ Татум, Раян Рейнольдс.

Бідолашні створіння (Poor Things) 2023

Тіло мертвої жінки оживили завдяки частинам мозку її новонародженої доньки завдяки ексцентричному вченому Годвіну Бакстеру. Белла не пам’ятає свого минулого, тому вченому доведеться вчити її з нуля. Натхненна та з жагою до знань вона згодом закохується у розпусного адвоката.

• Жанр: Мелодрами, Комедія, Драми, Жахи, Фантастика, Фентезі;

• Країна: Ірландія, Велика Британія, США;

• Режисер: Йорґос Лантімос;

• Актори: Емма Стоун, Віллем Дефо, Рамі Юссеф, Марк Руффало, Кетрін Гантер, Чарлі Гіскок.

Дикі історії (Freaky Tales) 2024

Фільм ділиться на декілька епізодів, в яких різні події та персонажі, історії яких будуть перетинатись. Їх об‘єднує химерність та атмосфера 80-х років. Історії обертаються навколо реп-зірок, панків, вбивць та зірки баскетболу, якого вербують у секту.

• Жанр: Екшн, Комедія, Пригоди, Драми, Кримінал;

• Країна: Канада, США;

• Режисери: Анна Боден, Раян Флек;

• Актори: Педро Паскаль, Джей Елліс, Бен Мендельсон, Пу Ю, Нормані Гемілтон, ЛеКуан Антоніо Беннетт, Джеймс Кокер, Том Генкс.

Меню (The Menu) 2022

Шеф-кухар престижного ресторану Джуліан Словік майстер своєї справи. Разом з поданням екзотичного меню їжі, він вражає сюрпризами своїх відвідувачів під час їхньої трапези. Але ніхто не підозрює, що він задумав в одну ніч. Що ж такого готує шеф-кухар?

• Жанр: Комедія, Трилери, Жахи;

• Країна: США;

• Режисер: Марк Майлод;

• Актори: Ральф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Ніколас Голт, Хонґ Чау, Джанет МакТір, Пол Адельштейн.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9