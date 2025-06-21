Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время

Необычные комедии - это фильмы или сериалы, которые представляют юмор нестандартно: через оригинальные сюжеты, нетипичную подачу или нестереотипное видение смешного. Они часто отходят от традиционных правил жанра, сочетая комическое с элементами драмы, абсурда, сюрреализма или черного юмора. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Дружба (Friendship) 2024

Крейг Уотерман – офисный работник, который не может найти общий язык с людьми, даже со своей семьей. Впоследствии, работая курьером, он получает заказ от своего соседа Остина, который является харизматичным телеведущим прогноза погоды и музыкантом. Впоследствии Крейг знакомится с ним и увлекается его творчеством, что меняет его жизнь.

• Жанр: Комедия;

• Страна: США;

• Режиссер: Эндрю ДеЯнг;

• Актеры: Пол Радд, Кейт Мара, Тим Робинсон, Джек Дилан Грейзер, Рик Уорти, Уитмер Томас.

Быстрый поезд (Bullet Train) 2022

Убийца-неудачник "Божья коровка" решает прекратить свои жестокие дела. Но что-то пошло не по плану: последняя миссия агента "Божья коровка" происходит в самом быстром поезде в мире, где пять пассажиров оказываются наемниками с разными работодателями. Однако у всех них общая задача: ликвидация агента "Божья коровка".

• Жанр: Экшн, Комедия, Криминал;

• Страна: Япония, США;

• Режиссер: Дэвид Литч;

• Актеры: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Коджи, Хироюки Санада, Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Райан Рейнольдс.

Бедные создания (Poor Things) 2023

Тело мертвой женщины оживили благодаря частям мозга ее новорожденной дочери благодаря эксцентричному ученому Годвину Бакстеру. Белла не помнит своего прошлого, поэтому ученому придется учить ее с нуля. Вдохновленная и с жаждой знаний она впоследствии влюбляется в распутного адвоката.

• Жанр: Мелодрамы, Комедия, Драмы, Ужасы, Фантастика, Фэнтези;

• Страна: Ирландия, Великобритания, США;

• Режиссер: Йоргос Лантимос;

• Актеры: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Рами Юссеф, Марк Руффало, Кэтрин Хантер, Чарли Хискок.

Дикие истории (Freaky Tales) 2024

Фильм делится на несколько эпизодов, в которых разные события и персонажи, истории которых будут пересекаться. Их объединяет причудливость и атмосфера 80-х годов. Истории вращаются вокруг рэп-звезд, панков, убийц и звезды баскетбола, которого вербуют в секту.

• Жанр: Экшн, Комедия, Приключения, Драмы, Криминал;

• Страна: Канада, США;

• Режиссеры: Анна Боден, Райан Флек;

• Актеры: Педро Паскаль, Джай Эллис, Бен Мендельсон, Пу Ю, Нормани Гэмилтон, ЛеКуан Антонио Беннетт, Джеймс Кокер, Том Хэнкс.

Меню (The Menu) 2022

Шеф-повар престижного ресторана Джулиан Словик - мастер своего дела. Вместе с подачей экзотического меню еды, он удивляет сюрпризами своих посетителей во время их трапезы. Но никто не подозревает, что он задумал в одну ночь. Что же такого готовит шеф-повар?

• Жанр: Комедия, Триллеры, Ужасы;

• Страна: США;

• Режиссер: Марк Майлод;

• Актеры: Ральф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чао, Джанет МакТир, Пол Адельштейн.