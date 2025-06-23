Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА

Верховна Рада минулого тижня нарешті ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів, який має відкрити шлях до прозорого аудиту роботи агентства та змінити правила відбору його голови. Проте підписання цього документу несподівано заблокувала партія Юлії Тимошенко "Батьківщина", пише УНН.

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На минулому тижні парламент 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Документ має підписати голова Верховної Ради, а потім Президент.

Цей документ є однією з ключових вимог для отримання наступного траншу фінансової допомоги в межах програми від ЄС Ukraine Facility.

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Проте на сайті Верховної Ради зʼявився проєкт постанови від депутатів партії "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко про скасування рішення Ради щодо ухвалення законопроєкту. Це фактично блокує підписання документа головою Ради та Президентом - принаймні до моменту її розгляду. Таким чином, країна не просто ризикує втратити мільйони євро підтримки від ЄС, а й черговий шанс довести свою спроможність до реформ.

Збіг чи політична угода?

Цей законопроєкт згідно з планом Ukraine Facility мали прийняти ще до кінця березня. Головною публічною противницею відповідного документу була чинна очільниця АРМА Олена Дума. Вона кілька місяців поспіль саботувала законопроєкт, який може позбавити її посади, заявляючи, що він "містить політично вмотивовані норми".

І ось, коли документ попри все ухвалено, - у гру вступила партія Юлії Тимошенко. Це співпадіння чи вдалий лобістський хід самої голови АРМА, якій вдалося заручитися підтримкою "Батьківщини" - питання, яке потребує дослідження і відповіді. І головне, що саме могла пообіцяти Дума Юлії Тимошенко взамін?

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Це вже не перше співпадіння, яке викликає запитання. Раніше журналісти повідомляли про неформальні звʼязки Олени Думи з юристом та колишнім нардепом Валерієм Писаренком, який, за інформацією джерел, наближений до Юлії Тимошенкою. Саме через Писаренка ймовірно відбувалися непублічні перемовини про підтримку позиції Думи щодо реформи АРМА.

Блокування реформи АРМА - це не просто чергове внутрішньополітичне шоу, а загроза міжнародній репутації України та зрив виконання плану фінансової підтримки від ЄС. Українське суспільство та партнери заслуговують знати, хто та за що сьогодні торгується державними реформами.