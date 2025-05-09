Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Позицією проти законопроєкту №12374-д про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів після того, як документ схвалили посли G7, очільниця відомства Олена Дума чітко продемонструвала, що саботує процес змін. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Позиція про альтернативний закон абсурдна, бо не існує юридичної можливості альтернативи до закону, який знаходиться на етапі другого читання. Власне, пані Дума чітко показала, що саботує процес прийняття змін, які підтримали європейці - зазначив нардеп.

На його думку, законопроєкт №12374-д про зміну системи управління арештованими активами все ж буде підтриманий парламентом у другому читанні, оскільки зрив реформи матиме як внутрішні, так і зовнішні наслідки.

"За інших умов будуть як зовнішні наслідки - втрата чергового траншу допомоги від ЄС в рамках Ukraine Facility, так і внутрішні - подальша втрата коштів для бюджету через неякісне використання конфіскованих активів", - пояснив Юрчишин.

Контекст

Раніше посли країн G7 виступили з публічною заявою, у якій підтримали якнайшвидше ухвалення законопроєкту №12374-д про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів. Однак голова АРМА Олена Дума вчергове виступила проти документа — навіть після сигналу підтримки від міжнародних партнерів. Вона заявила, що агентство готує "новий, узгоджений законопроєкт", хоча чинна версія вже підтримана парламентом у першому читанні.

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна подякувала послам за підтримку і зазначила, що комітет працює над ухваленням проєкту закону №12374-д до другого читання. Вона нагадала, що документ передбачає проведення незалежного аудиту АРМА, нову конкурсну процедуру обрання керівника та суттєве удосконалення системи управління арештованими активами.

Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.