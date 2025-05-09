Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Позицией против законопроекта №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов после того, как документ одобрили послы G7, руководитель ведомства Елена Дума четко продемонстрировала, что саботирует процесс изменений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

Позиция об альтернативном законе абсурдна, потому что не существует юридической возможности альтернативы к закону, который находится на этапе второго чтения. Собственно, госпожа Дума четко показала, что саботирует процесс принятия изменений, которые поддержали европейцы - отметил нардеп.

По его мнению, законопроект №12374-д об изменении системы управления арестованными активами все же будет поддержан парламентом во втором чтении, поскольку срыв реформы будет иметь как внутренние, так и внешние последствия.

"При других условиях будут как внешние последствия - потеря очередного транша помощи от ЕС в рамках Ukraine Facility, так и внутренние - дальнейшая потеря средств для бюджета из-за некачественного использования конфискованных активов", - пояснил Юрчишин.

Контекст

Ранее послы стран G7 выступили с публичным заявлением, в котором поддержали скорейшее принятие законопроекта №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Однако глава АРМА Елена Дума в очередной раз выступила против документа — даже после сигнала поддержки от международных партнеров. Она заявила, что агентство готовит "новый, согласованный законопроект", хотя действующая версия уже поддержана парламентом в первом чтении.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина поблагодарила послов за поддержку и отметила, что комитет работает над принятием проекта закона №12374-д ко второму чтению. Она напомнила, что документ предусматривает проведение независимого аудита АРМА, новую конкурсную процедуру избрания руководителя и существенное усовершенствование системы управления арестованными активами.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.