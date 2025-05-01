АРМА уникає самокритики, а реформу перетворило на інформаційну війну — Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine провела контент-аналіз публічної комунікації Агентства з розшуку і менеджменту активів. Антикорупційні експерти дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, АРМА вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок, пише УНН.

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За висновками експертів, реформа АРМА стала однією з головних тем в комунікації агентства останнім часом - загалом з 1 лютого по 16 квітня 2025 року 25% усієї комунікації на Fb-сторінці було присвячено законопроєкту №12374-д.

За цей час тональність комунікації агентства поступово змінювалася і після 11 квітня вона стала категорично негативною до проєкту закону №12374-д — у хід пішли гучні звинувачення: від "політичної заангажованості" до "порушення Конституції" і "загрози для антикорупційної системи".

У Transparency International Ukraine зауважили, що АРМА постійно змінювало акценти у своїй комунікації, подеколи заперечуючи власні тези, які наводило раніше.

Єдиний меседж, який не змінювався, полягав у тому, що АРМА вже реформується з 2023 року. Такий підхід у комунікації державного органу важко назвати конструктивним - зауважили експерти.

Водночас у публікаціях АРМА жодного разу не згадувалися провали або проблеми в роботі агентства, які мали б стати підставою для глибокої реформи.

Окрім того, представники агентства взагалі не висвітлювали позитивні зміни, які містить законопроєкт №12374-д - АРМА зосередилося лише на його критиці, часто "маніпулюючи фактами" або посилаючись на застарілі версії документа.

Маніпулятивний та вибірковий підхід АРМА до комунікації про законопроєкт 12374-д вказують, що АРМА спрямовує всю свою комунікаційну активність на неприйняття саме цієї версії законопроєкту. Попри усі наявні в ньому позитивні зміни з повідомлень Агентства випливає, що жодних переваг для управління та реалізації арештованих активів, як і для самого органу, законопроєкт не дає. А це суперечить реальним відгукам та оцінкам цього нормативного акту різними державними органами та представниками експертної спільноти - наголосили в TI Ukraine.

Нагадаємо

Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу.

Додамо

Раніше Анастасія Радіна зазначала, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.