АРМА уникає самокритики, а реформу перетворило на інформаційну війну — Transparency International Ukraine

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
Ексклюзив
14:27 • 21847 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

12:24 • 51568 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
11:10 • 68805 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 80986 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 89478 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 257092 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 145512 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 165606 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 224845 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 250905 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
5.1м/с
38%
752 мм
Популярнi новини

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 153271 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

1 травня, 09:35 • 64806 перегляди

Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором

1 травня, 10:34 • 40029 перегляди

Знову заморозки: Діденко попереджає про зниження температури вночі, а також дощі на заході України

1 травня, 10:41 • 32460 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 55033 перегляди
Публікації

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 56151 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 154458 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 257064 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 203513 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 239511 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

16:52 • 1260 перегляди

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

14:10 • 15367 перегляди

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

13:28 • 17996 перегляди

Том Круз закрутив новий роман? Кінозірку помітили у компанії кубинської акторки Ани де Армас 62-річного голлівудського актора

13:27 • 16792 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

1 травня, 09:35 • 65571 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

АРМА уникає самокритики, а реформу перетворило на інформаційну війну — Transparency International Ukraine

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

Transparency International заявила, що АРМА проводить кампанію з дискредитації реформи управління арештованим майном, уникаючи визнання помилок та маніпулюючи фактами.

АРМА уникає самокритики, а реформу перетворило на інформаційну війну — Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine провела контент-аналіз публічної комунікації Агентства з розшуку і менеджменту активів. Антикорупційні експерти дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, АРМА вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок, пише УНН.

Деталі

За висновками експертів, реформа АРМА стала однією з головних тем в комунікації агентства останнім часом - загалом з 1 лютого по 16 квітня 2025 року 25% усієї комунікації на Fb-сторінці було присвячено законопроєкту №12374-д.

За цей час тональність комунікації агентства поступово змінювалася і після 11 квітня вона стала категорично негативною до проєкту закону №12374-д — у хід пішли гучні звинувачення: від "політичної заангажованості" до "порушення Конституції" і "загрози для антикорупційної системи".

У Transparency International Ukraine зауважили, що АРМА постійно змінювало акценти у своїй комунікації, подеколи заперечуючи власні тези, які наводило раніше. 

Єдиний меседж, який не змінювався, полягав у тому, що АРМА вже реформується з 2023 року. Такий підхід у комунікації державного органу важко назвати конструктивним 

- зауважили експерти.

Водночас у публікаціях АРМА жодного разу не згадувалися провали або проблеми в роботі агентства, які мали б стати підставою для глибокої реформи.

Окрім того, представники агентства взагалі не висвітлювали позитивні зміни, які містить законопроєкт №12374-д - АРМА зосередилося лише на його критиці, часто "маніпулюючи фактами" або посилаючись на застарілі версії документа.

Маніпулятивний та вибірковий підхід АРМА до комунікації про законопроєкт 12374-д вказують, що АРМА спрямовує всю свою комунікаційну активність на неприйняття саме цієї версії законопроєкту. Попри усі наявні в ньому позитивні зміни з повідомлень Агентства випливає, що жодних переваг для управління та реалізації арештованих активів, як і для самого органу, законопроєкт не дає. А це суперечить реальним відгукам та оцінкам цього нормативного акту різними державними органами та представниками експертної спільноти 

- наголосили в TI Ukraine.

Нагадаємо

Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. 

Додамо

Раніше Анастасія Радіна зазначала, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Україна
Brent
$60.96
Bitcoin
$96,870.10
S&P 500
$5,621.51
Tesla
$284.34
Газ TTF
$31.95
Золото
$3,224.31
Ethereum
$1,853.17