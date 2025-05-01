АРМА избегает самокритики, а реформу превратило в информационную войну — Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine провела контент-анализ публичной коммуникации Агентства по розыску и менеджменту активов. Антикоррупционные эксперты пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, АРМА выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает какого-либо публичного признания собственных ошибок, пишет УНН.

Детали

По выводам экспертов, реформа АРМА стала одной из главных тем в коммуникации агентства в последнее время - в целом с 1 февраля по 16 апреля 2025 года 25% всей коммуникации на Fb-странице было посвящено законопроекту №12374-д.

За это время тональность коммуникации агентства постепенно менялась и после 11 апреля она стала категорически негативной к проекту закона №12374-д - в ход пошли громкие обвинения: от "политической ангажированности" до "нарушения Конституции" и "угрозы для антикоррупционной системы".

В Transparency International Ukraine отметили, что АРМА постоянно меняло акценты в своей коммуникации, иногда отрицая собственные тезисы, которые приводило ранее.

Единственный месседж, который не менялся, заключался в том, что АРМА уже реформируется с 2023 года. Такой подход в коммуникации государственного органа трудно назвать конструктивным - отметили эксперты.

В то же время в публикациях АРМА ни разу не упоминались провалы или проблемы в работе агентства, которые должны были бы стать основанием для глубокой реформы.

Кроме того, представители агентства вообще не освещали положительные изменения, которые содержит законопроект №12374-д - АРМА сосредоточилось только на его критике, часто "манипулируя фактами" или ссылаясь на устаревшие версии документа.

Манипулятивный и выборочный подход АРМА к коммуникации о законопроекте 12374-д указывают, что АРМА направляет всю свою коммуникационную активность на непринятие именно этой версии законопроекта. Несмотря на все имеющиеся в нем положительные изменения из сообщений Агентства следует, что никаких преимуществ для управления и реализации арестованных активов, как и для самого органа, законопроект не дает. А это противоречит реальным отзывам и оценкам этого нормативного акта различными государственными органами и представителями экспертного сообщества - отметили в TI Ukraine.

Напомним

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния.

Добавим

Ранее Анастасия Радина отмечала, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.