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Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

Київ • УНН

 • 18916 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, але його голова Олена Дума назвала його антиконституційним. Вона готує альтернативний законопроєкт, попри підтримку чинного міжнародними партнерами.

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

Посли країн G7 підтримали законопроєкт №12374-д про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів і закликали якнайшвидше ухвалити його. Попри це, голова АРМА Олена Дума знову назвала вказаний документ антиконституційним і  заявила, що готує альтернативний, пише УНН.

Деталі

Міжнародні партнери виступили з чіткою підтримкою законопроєкту №12374-д щодо реформування АРМА.

"Підтримуємо зміцнення інституційної бази АРМА шляхом швидкого прийняття № 12374-д", - йдеться у заяві.

Посли G7 наголосили на важливості подальшого прогресу у зміцненні антикорупційної системи України для виконання міжнародних зобов'язань щодо євроатлантичної інтеграції.

Ця заява стала чітким сигналом: реформа АРМА, яка передбачає незалежний аудит та оновлення конкурсної процедури, є пріоритетом для міжнародних партнерів в рамках євроатлантичної інтеграції України.

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна подякувала послам за підтримку і зазначила, що комітет працює над ухваленням проєкту закону №12374-д до другого читання. 

Невід’ємні складові реформи, відображені у законопроєкті, — проведення незалежного аудиту АРМА, нова конкурсна процедура з обрання керівника АРМА за участі міжнародних експертів, а також суттєве удосконалення системи управління арештованими активами 

- зазначила вона.

Водночас очільниця АРМА Олена Дума вкотре виступила проти законопроєкту. Вона заявила, що ініціює "новий узгоджений законопроєкт", хоча чинний вже отримав підтримку не лише Верховної Ради, а й ключових міжнародних партнерів.

АРМА вже готує новий, узгоджений законопроєкт — із урахуванням всіх зауважень, зокрема послів G7 

- наголосила Дума.

Однак, як зазначають експерти, Олена Дума активно виступає проти законопроєкту №12474-д, тому що боїться втратити посаду. Тому, можна припустити, що насправді новий "узгоджений" законопроєкт — це спроба уникнути запровадження незалежного аудиту та перевиборів керівника, які передбачає чинна версія №12374-д. 

Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назває свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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