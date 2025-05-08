Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

Послы стран G7 поддержали законопроект №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов и призвали как можно быстрее принять его. Несмотря на это, председатель АРМА Елена Дума снова назвала указанный документ антиконституционным и заявила, что готовит альтернативный, пишет УНН.

Детали

Международные партнеры выступили с четкой поддержкой законопроекта №12374-д по реформированию АРМА.

"Поддерживаем укрепление институциональной базы АРМА путем быстрого принятия № 12374-д", - говорится в заявлении.

Послы G7 отметили важность дальнейшего прогресса в укреплении антикоррупционной системы Украины для выполнения международных обязательств по евроатлантической интеграции.

Это заявление стало четким сигналом: реформа АРМА, предусматривающая независимый аудит и обновление конкурсной процедуры, является приоритетом для международных партнеров в рамках евроатлантической интеграции Украины.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина поблагодарила послов за поддержку и отметила, что комитет работает над принятием проекта закона №12374-д ко второму чтению.

Неотъемлемые составляющие реформы, отраженные в законопроекте, — проведение независимого аудита АРМА, новая конкурсная процедура по избранию руководителя АРМА с участием международных экспертов, а также существенное усовершенствование системы управления арестованными активами - отметила она.

В то же время руководительница АРМА Елена Дума еще раз выступила против законопроекта. Она заявила, что инициирует "новый согласованный законопроект", хотя действующий уже получил поддержку не только Верховной Рады, но и ключевых международных партнеров.

АРМА уже готовит новый, согласованный законопроект — с учетом всех замечаний, в частности послов G7 - подчеркнула Дума.

Однако, как отмечают эксперты, Елена Дума активно выступает против законопроекта №12474-д, потому что боится потерять должность. Поэтому, можно предположить, что на самом деле новый "согласованный" законопроект — это попытка избежать введения независимого аудита и перевыборов руководителя, которые предусматривает действующая версия №12374-д.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.