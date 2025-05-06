Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

Попри офіційну риторику про "реформування" Агентства з розшуку і менеджменту активів зсередини, дії очільниці відомства Олени Думи дедалі більше свідчить, що насправді вона просто намагається зупинити будь-які системні зміни, які можуть позбавити її посади, пише УНН.

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Керівництво АРМА протягом всього періоду своїх повноважень наголошувало на потребі закріпити на законодавчому рівні зміни у системі управлінні арештованими активами. Проте, коли реформа набула реальних обрисів, зокрема коли Верховна Рада підтримала у першому читання законопроєкт №12374-д, тональність комунікації агентства кардинально змінилася. Це, зокрема, підтверджує контент-аналіз, проведений Transparency International Ukraine.

Антикорупційні експерти зазначали, що АРМА ухиляється від конструктивного діалогу щодо реформи і фактично розгорнуло інформаційну кампанію з її дискредитації. Окрім того, вони зафіксували системні маніпуляції в офіційних повідомленнях агентства, а єдиним постійним меседжем залишається - "АРМА вже реформується".

На думку колишнього голови громадської ради при АРМА Ігоря Чобітька, така поведінка свідчить про те, що очільниця агентства Олена Дума приймає рішення виключно з власних інтересів і ставить їх в пріоритет над публічними.

За словами експерта, окрему загрозу для голови АРМА становить положення про незалежний аудит діяльності агентства, передбачене реформою. Адже такий аудит може зняти фасад із заяв про "прориви" та "титанічну роботу", які сьогодні неможливо верифікувати через закритість відомства.

Поки ж у комунікації агентства звучать гучні фрази про "загрозу антикорупційній інфраструктурі" та "політичну заангажованість" законопроєкту, сам факт залишається очевидним - проблеми в управлінні арештованими активами є, а чинна система неефективна.

Нагадаємо

Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу.