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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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14:12 • 8938 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

Київ • УНН

 • 8184 перегляди

Очільниця АРМА Дума опирається реформі через положення про переобрання керівника. Її заяви мають суперечливий характер, намагаючись не допустити прийняття документу.

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

Головною причиною спротиву очільниці Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи реформі відомства є положення законопроєкту №12374-д про переобрання керівника установи. Про це у коментарі УНН заявив колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько, додавши, що саме це визначає тактику публічної комунікації агентства — від маніпуляцій до непослідовних заяв. 

Деталі

Днями Transparency International Ukraine проаналізувало заяви АРМА щодо законопроєкту №12374-д про реформування системи управління арештованим майном. Антикорупційні експерти зазначили, що агентство під керівництвом Думи замість конструктивного діалогу перейшло до кампанії дискредитації реформи. Згідно з їхнім аналізом, АРМА постійно змінювало акценти у своїй комунікації, подеколи заперечуючи власні тези, які наводило раніше. Єдиним незмінним меседжем у комунікації агентства лишалося твердження "агентство вже реформується".

Ігор Чобітько погодився з висновками Transparency International і вважає проведений ними аналіз обґрунтованим і послідовним.

Я вважаю, що пані Олена Дума, вона приймає рішення виключно з власних інтересів, які складаються на той або на інший період часу. І це позначається і в тому, що вона власні інтереси ставить в прерогативу інтересам публічним. Цей законопроєкт не зможе владнати всі питання, які є в АРМА. Але головне питання, яке, на мою думку, перешкоджає пані Олені Думі погодитися і внести зміни до цього документу, - це те, що він передбачає відкриті перевибори голови АРМА. І це є каменем, який не дає рухатися цьому законопроєкту 

- вважає він.

На його думку, публічні заяви голови АРМА щодо законопроєкту про реформу АРМА, які мають суперечливий характер з раніше зробленими такими ж заявами, свідчать про те, що Олена Дума будь-якими силами намагається не допустити прийняття цього документу.

Експерт додав, що важливим елементом законопроєкту про реформу АРМА є запровадження аудиту діяльності відомства.

Аудит, який передбачає цей законопроєкт, - це також те, чого боїться голова АРМА. І я вважаю, що саме цей аудит, який дасть відповідь на всі питання достовірності інформації стосовно тих революційних змін і досягнень, про які постійно говорять 

- додав Чобітько.

Нагадаємо

Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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