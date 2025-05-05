Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

Главной причиной сопротивления руководительницы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы реформе ведомства является положение законопроекта №12374-д о переизбрании руководителя учреждения. Об этом в комментарии УНН заявил бывший глава общественного совета при АРМА Игорь Чобитько, добавив, что именно это определяет тактику публичной коммуникации агентства — от манипуляций до непоследовательных заявлений.

Детали

На днях Transparency International Ukraine проанализировало заявления АРМА относительно законопроекта №12374-д о реформировании системы управления арестованным имуществом. Антикоррупционные эксперты отметили, что агентство под руководством Думы вместо конструктивного диалога перешло к кампании дискредитации реформы. Согласно их анализу, АРМА постоянно меняло акценты в своей коммуникации, иногда отрицая собственные тезисы, которые приводило ранее. Единственным неизменным месседжем в коммуникации агентства оставалось утверждение "агентство уже реформируется".

Игорь Чобитько согласился с выводами Transparency International и считает проведенный ими анализ обоснованным и последовательным.

Я считаю, что госпожа Елена Дума, она принимает решение исключительно из собственных интересов, которые складываются на тот или иной период времени. И это сказывается и в том, что она собственные интересы ставит в прерогативу интересам публичным. Этот законопроект не сможет уладить все вопросы, которые есть в АРМА. Но главный вопрос, который, по моему мнению, препятствует госпоже Елене Думе согласиться и внести изменения в этот документ, - это то, что он предусматривает открытые перевыборы главы АРМА. И это камень, который не дает двигаться этому законопроекту - считает он.

По его мнению, публичные заявления главы АРМА относительно законопроекта о реформе АРМА, которые имеют противоречивый характер с ранее сделанными такими же заявлениями, свидетельствуют о том, что Елена Дума любыми силами пытается не допустить принятия этого документа.

Эксперт добавил, что важным элементом законопроекта о реформе АРМА является введение аудита деятельности ведомства.

Аудит, который предусматривает этот законопроект, - это также то, чего боится глава АРМА. И я считаю, что именно этот аудит, который даст ответ на все вопросы достоверности информации относительно тех революционных изменений и достижений, о которых постоянно говорят - добавил Чобитько.

Напомним

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния.