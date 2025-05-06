Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

Несмотря на официальную риторику о "реформировании" Агентства по розыску и менеджменту активов изнутри, действия главы ведомства Елены Думы все больше свидетельствуют, что на самом деле она просто пытается остановить любые системные изменения, которые могут лишить ее должности, пишет УНН.

Детали

Руководство АРМА в течение всего периода своих полномочий подчеркивало необходимость закрепить на законодательном уровне изменения в системе управления арестованными активами. Однако, когда реформа приобрела реальные очертания, в частности, когда Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12374-д, тональность коммуникации агентства кардинально изменилась. Это, в частности, подтверждает контент-анализ, проведенный Transparency International Ukraine.

Антикоррупционные эксперты отмечали, что АРМА уклоняется от конструктивного диалога по реформе и фактически развернуло информационную кампанию по ее дискредитации. Кроме того, они зафиксировали системные манипуляции в официальных сообщениях агентства, а единственным постоянным месседжем остается - "АРМА уже реформируется".

По мнению бывшего председателя общественного совета при АРМА Игоря Чобитько, такое поведение свидетельствует о том, что глава агентства Елена Дума принимает решение исключительно из собственных интересов и ставит их в приоритет над публичными.

По словам эксперта, отдельную угрозу для главы АРМА представляет положение о независимом аудите деятельности агентства, предусмотренное реформой. Ведь такой аудит может снять фасад с заявлений о "прорывах" и "титанической работе", которые сегодня невозможно верифицировать из-за закрытости ведомства.

Пока же в коммуникации агентства звучат громкие фразы об "угрозе антикоррупционной инфраструктуре" и "политической ангажированности" законопроекта, сам факт остается очевидным - проблемы в управлении арестованными активами есть, а действующая система неэффективна.

Напомним

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния.